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多项举措遏制疫情 南非未来四月将向低收入者提供税收补贴

2020年03月24日18:03  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡3月24日电（王磊）南非总统拉马福萨于23日晚宣布南非将在全国范围内实施封锁，以遏制新冠病毒的传播。这次封锁将于3月26日晚23:59开始，4月16日结束，将影响每个南非人。截至发稿，南非累积确诊554例新冠肺炎感染者。

在宣布全国封锁后，拉马福萨说，“现在的牺牲和迅速行动将拯救无数生命。”据悉，此次全国封锁将影响每个南非人。除非在严格管控的情况下，所有人在21天内不得出门。例如寻求医疗援助、购买食品、药品或其他用品以及领取社会补助金。无家可归者可以前往符合卫生标准的收容所，无法在家自我隔离的人可前往政府指定的隔离地点。

所有商店都将停止营业，除了药房、实验室、银行、基本的金融和支付服务（包括约翰内斯堡证券交易所）、超市、加油站以及医疗保健提供者。拉马福萨说：“涉及食品、基本商品和医疗用品生产和运输的企业将保持运转”。

应对疫情所需的工作人员，包括医疗卫生人员、应急人员和安全部门（警察、交警、军事医务人员和士兵），以及从事食品和基本商品的生产、分销和供应，基本银行服务，电力维护，供水和电信服务，实验室服务以及提供医疗和卫生产品的工作人员都将继续工作。与此同时，南非国防军（SANDF）将协助警察确保这些措施的执行。

拉马福萨说：“全国封锁的同时还将实施一项公共卫生管理计划，大范围增加疫情的筛查、检测、接触者追踪和医疗管理。”这意味着社区卫生小组将重点扩大对新冠病毒的筛查和检测，特别是在高密度和高风险地区。

为了充分利用医疗资源，对新冠肺炎重症患者将实施“集中管理”，轻症患者将接受“分散初级管理”。为确人们保持良好的卫生习惯，还将在非正规居住区和农村使用储水箱和公共竖管等提供紧急供水。

此前，南非已经对出入境旅客实行了限制，全国封锁也意味着限制升级。抵达南非的南非公民必须接受14天的隔离期。来自高风险国家的国际旅客将被拒绝入境。3月9日之后从高风险国家抵达南非的人将被隔离在酒店内，为期14天。

新冠疫情导致的全国封锁可能对经济造成可怕影响，导致企业倒闭，失业加剧。拉马福萨宣布多项举措缓解疫情影响，包括设立基金支持生活受到干扰的人，任何组织和个人都可以通过www.solidarityfund.co.za向基金捐款。

此外，拉马福萨说，“为了缓解支付点的拥堵，养老和残疾补助金将于3月30日和31日开始领取，其他类别的补助金将于2020年4月1日开始领取。”自动取款机、零售设备、邮局和现金支付点仍将开放。

因疫情而陷入困境的企业也将获得援助，包括通过“雇员临时救济计划”向雇员支付工资，以帮助企业在疫情期间向雇员支付工资，避免裁员。因工作需要生病的员工将通过赔偿基金获得报酬。

拉马福萨说，政府将在未来四个月向收入低于6500兰特的私营企业雇员提供每月高达500兰特的税收补贴，这将帮助超过400万名员工。

南非政府部际委员会将于当地时间24日下午举行新闻发布会，进一步解释全国封锁的影响和实施细节。

(责编：于洋、杨牧)
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