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塞尔维亚采纳中国专家组建议 将扩大新冠病毒检测范围

2020年03月24日14:49  来源：新华网
 

新华社贝尔格莱德3月23日电（记者石中玉）塞尔维亚总统武契奇23日宣布，经过和中国援塞医疗专家组商议，塞尔维亚决定采取大范围检测、分开隔离轻重症患者等措施抗击新冠肺炎疫情。

中国专家组当天和塞尔维亚国家抗疫指挥部举行交流会，讨论抗击新冠肺炎和治疗患者的措施。武契奇出席交流会后在新闻发布会上说，和中国专家组商讨后，塞尔维亚决定在未来48小时内采取更大规模检测，覆盖更广泛人群。

武契奇说，塞方代表在和中国专家的交流中学到很多东西。塞尔维亚政府先前努力的方向是试图改变新冠肺炎疫情的流行曲线，现在“我们决定改变方法和政策，开始大规模检测”。

他说，中国政府向塞尔维亚捐赠了足够的检测试剂盒，可以满足未来数天的检测需求。塞尔维亚将采取轻症和重症患者分开收治和隔离的措施，并严格隔离疑似患者和密切接触者。

武契奇指出，塞尔维亚还将采取多项经济措施，以减少疫情对民众未来生活的影响。政府计划帮助那些在疫情期间没有解雇员工或降低员工薪资的企业。

由中国国家卫健委组建、广东省卫健委选派专家的中国援助塞尔维亚抗疫医疗专家组一行6人21日晚抵达贝尔格莱德。他们在与塞方急救和传染病等方面专家交流后，还将前往其他出现疫情的城市。

塞尔维亚卫生部公布的数据显示，截至当地时间23日15时（北京时间23日22时），塞尔维亚共对822人进行新冠病毒检测，确诊249例，死亡3例。

(责编：崔越、贾文婷)
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