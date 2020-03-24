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巴西新冠肺炎病例近2000 开建方舱医院

2020年03月24日14:39  来源：新华网
 

新华社圣保罗3月23日电（记者宫若涵 赵焱）自2月下旬出现首例新冠肺炎确诊病例以来，巴西疫情持续蔓延，目前确诊病例已经接近2000例。为应对日益严峻的防疫形势，巴西圣保罗州和里约热内卢州已经开始着手建造方舱医院。

根据巴西卫生部23日发布的最新数据，目前全国共有确诊病例1891例，死亡病例34例。其中圣保罗州累计确诊病例745例，死亡30例；里约热内卢州确诊病例为233例，死亡4例。

圣保罗市市长布鲁诺·科瓦斯20日宣布，圣保罗市将建造两所方舱医院，共设置2000个床位，其中200个床位设在帕卡恩布体育场，另外1800个床位设在阿年比会展中心。

圣保罗市卫生部门表示，这些方舱医院将接诊轻症患者，从而为需要使用重症监护病房的重症患者腾出空间。

在帕卡恩布体育场，方舱医院金属支架的搭建与调试工作已于21日展开。根据施工方提供的信息，大约10天后，就可以在金属支架上安装面积达6300平方米的帐篷，随后医护人员就位，方舱医院就可以投入使用。

科瓦斯表示，阿年比方舱医院将在3周后投入使用。两所方舱医院都将与圣保罗市的爱因斯坦医院展开合作。

据巴西媒体报道，目前市政府尚未透露将有多少医护人员在方舱医院中工作。如果疫情继续蔓延，有可能在圣保罗市其他地方建设更多这种医院。巴西疫情第二严重的里约热内卢州也宣布将兴建4所方舱医院，总共设置1100个床位。

(责编：崔越、贾文婷)
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