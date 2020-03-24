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哈萨克斯坦总统：为防止新冠肺炎出现雪崩式传播，必须加强隔离措施

2020年03月24日13:42  来源：人民网-国际频道
 

人民网努尔苏丹3月24日电（记者 周翰博）据哈萨克斯坦通讯社报道，哈总统托卡耶夫在23日召开的国家紧急状态委员会会议上发言强调，为防止新冠肺炎出现雪崩式传播，必须进一步加强隔离措施。

托卡耶夫在发言中指出，新冠肺炎疫情最严重的几个国家，大多都没有及时采取严格的隔离措施。鉴此，当前要确保首都（努尔苏丹）和阿拉木图的隔离区完全封闭，杜绝步行进城的可能性。下一步，还要研究关闭其他大型定居点的必要性。

在会议上托卡耶夫还强调，应暂时关闭所有公共服务中心，并提供在线服务；要制定武装力量参与重点城市街道消毒工作的程序；应对国内交通实施强化限制措施；要确保所有入境人员（包括来自欧亚经济联盟成员国人员）都要接受隔离观察；要坚决打击紧急状态期间的违法犯罪行为；要采取必要措施确保紧急状态期间社会安全稳定等。

据悉，截至目前，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例已达66例，其中34例位于首都努尔苏丹，28例位于南部城市阿拉木图，2例位于第四大城市卡拉甘达，其余2例分别位于阿拉木图州和阿克纠宾州。

为应对疫情，哈萨克斯坦全国自3月16日起进入紧急状态，为期1个月。努尔苏丹和阿拉木图自3月19日起实施“疫情防控强化隔离措施”。

(责编：贾文婷、刘洁妍)
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