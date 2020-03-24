国际观察：企图抹黑中国转嫁祸端？ 美国“甩锅”戏码演砸

截至美东时间3月23日，美国已有超过4万人确诊新冠肺炎，超过500例死亡。纽约州州长称医院物资仅能支撑不足一周，美国医疗总监（Surgeon General）警告“本周情况将会更糟糕” 。此时，距美国总统张口不离“中国病毒”的抹黑言论已经超过一周。危机当前，联邦政府不扫自家门前雪，却连唱诬赖、甩锅、污名化、种族主义的一贯戏码，以为可以混淆视听、颠倒黑白掩饰其抗疫不力的失误，却是暴露了面具下的阴险嘴脸。

“口径”电报曝光 “贼喊捉贼”戏码演砸

美国“每日野兽网站”揭露，随着疫情在美国本土迅速扩散，白宫发起了一项宣传计划，不少联邦政府机构都被要求集中攻击中国造成了疫情全球流行。该网站的消息是从两名美国官员和一份政府电报中得到的。

电报显示，针对美国官员如何回答关于新冠病毒与中国关系的问题，有一份细节指南。这一口径可能是源自美国国家安全委员会。

这一口径方案被发给官员，当他们进行“舆论斗争”时，以此来散布诋毁中国的消息，同时减轻外界对于白宫防疫不力的批评。

两名为美国防疫部门工作的官员表示，白宫正在敦促联邦机构，尤其是出现在公众面前的高官，紧紧遵循国家安全委员会的口径，以和特朗普总统保持一致。

“这些话术就是现在他们正在说的。”一名官员说，每件事都跟中国有关。“我们被告知，尽力千方百计让这些消息传播出去，包括在新闻发布会上和电视上。”

中国外交部发言人耿爽表示：3月20日，美方一方面要求联邦机构统一口径，对外攻击抹黑中国，另一方面又指责中国、俄罗斯和伊朗在散布虚假信息。“我不禁要问，到底是谁在散布虚假消息，是谁在混淆视听、颠倒黑白？美方这种造谣污蔑、贼喊捉贼的把戏，实在太拙劣了。”

美国浪费2个月宝贵窗口期 “这个锅”中国不背

靠骂中国能扭转人们对美国政府抗“疫”的强烈不满吗？白宫未免太一厢情愿了。

事实上，美、欧、中、日等多国科学家和世卫组织研究表明，新冠病毒来源尚无定论，疫情虽先在中国暴发，但并不意味着源头在中国，相反中国人民也是病毒受害者。

中国在疫情暴发之初就第一时间封控武汉，取消出境旅游团。1月10日，中国与世卫组织分享了新冠病毒全基因序列。1月23日中方封控武汉，世卫组织表示，中国以自己的巨大牺牲为世界抗疫赢得了珍贵的窗口期。可惜的是，有些国家利用这个窗口期来诋毁中国，而不是防控。

在3月23日的中国外交部例行记者会上，发言人耿爽用事实狠狠“打脸”美方。

耿爽说：中国自1月3日起就开始向世卫组织和包括美方在内的各国定期通报信息。1月23日，中方宣布关闭离开武汉的通道，美国政府在2月2日宣布全面禁止过去14天到访过中国的外国人入境，那时候美国国内公布的确诊病例只有10余例。50天过去了，美国确诊病例已经由10余例激增到3万余例。“这50天时间里，美方采取了什么有力措施？”

有美国网民在推特上指出，绝大多数关于新冠病毒的“新的”或“惊人的”发现，中国媒体一个月前都已经用中文和英文报道过了。正是某些美国政客傲慢的种族主义以及污名化中国的嘴脸，放任“中国病毒”的说法，无视病毒不分种族，可以感染任何一个民族的事实，才让病毒在本国传播。

病毒溯源 美国需要给世界一个解释

病毒溯源是科学问题，而科学需要证据。

在美国众议院听证会上，美国疾控中心主任雷德菲尔德承认，美国去年9月开始的大流感中，一些看似死于流感的人，实际上是死于新冠肺炎。这比武汉发现第一个病例早了3个月。有美国人在社交媒体上说，当时很多人有流感加呼吸道症状，还有许多的医护人员在推特和脸书上贴出帖子，提出与去年相比，今年的呼吸道疾病人数多了很多。

无独有偶。2019年7月，美方突然关闭位于马里兰州德特里克堡生化武器基地。该地是美军最大的生化武器研发中心。《纽约时报》称，它被关闭是没有“足够完善的系统对其最高安全等级实验室的废水进行净化”。关闭不久，美国就出现一连串肺炎类似病例，有关部门归咎于电子烟，但电子烟无法解释其症状。

几乎同一时间，美国H1N1流感暴发。日前，有人在白宫请愿网站发帖，要求美国政府公布关闭德特里克堡基地的真正原因，以澄清它是否为新冠病毒的研究单位，以及是否存在病毒泄露问题。

澳大利亚总理莫里森3月20日接受采访时说，在澳确诊的新冠肺炎病例中，大约80%的是海外输入病例或与从海外回来的人有过直接接触的人，而在这些病例中，“大多数病例来源于美国”。

意大利马里奥·内格里药理研究所主任朱塞佩·雷穆齐近日接受采访时表示，意大利可能早在去年11月和12月就出现了高度疑似新冠肺炎症状的不明原因肺炎。因此，他判断在中国暴发疫情前，病毒至少就已经在意大利伦巴第北部地区传播起来了。

防控不力 专家、媒体、民众痛批美国政府不干“正事儿”

一味地叫嚣“中国病毒”诋毁中国，美国联邦政府的“锅”甩出去了吗？美国各级官员、卫生专家、媒体和民众的反应一目了然。

各州政府的反应很直接：敦促联邦政府赶紧干点防疫“正事儿”。伊利诺伊州州长直接喊话特朗普：退出推特，干好你的工作。纽约州州长科莫说，纽约州没有收到来自第一批联邦政府疫情补助中的任何资金，尽管纽约州的需求是最大的。

相比于美国总统和国务卿张口闭口“中国病毒”，参与防疫工作的美国医生和科学家们都坚持“新冠病毒”的称谓。

3月22日，美国顶级传染病专家福奇接受《科学》杂志专访表示，美方完全是浪费了中方为全世界赢得的宝贵时间，事到如今，美方反而企图诋毁他人，转嫁责任，寻找替罪羊，这种做法既不道德，也不负责，不仅对美国自身的防疫工作丝毫没有帮助，对促进国际社会抗疫合作也丝毫没有帮助。当被问到“您有没有用过‘中国病毒’”，福奇表示“永远不会这么说。”

美国有线电视新闻网主播克里斯·科莫在节目中提出批评：此举对人们无益。我们不需要敌人，我们已经有一个敌人了，它是病毒。他还说，特朗普没必要推卸责任了，我们知道是怎么走到这一步的，这与中国无关，而在于我们自己。

据美国媒体报道，美国国内的情况很糟。美国国家公共广播台报道指出，现在美国的医生很快就要和意大利的医生一样，作出决定患者生死的决断了。美国有线电视新闻网报道，特朗普建议美国医护人员反复使用口罩，FDA和CDC的指南都不认为这是口罩的安全用法。美国全国广播公司称说服任何一个年龄段的人作出正确防疫都是很难的，因为他们一直从我们的政府那里得到互相矛盾的信息。

3月21日，《今日美国》发表标题为“特朗普拿中国当挡箭牌，抵制关于疫情的批评”的文章。文章称，尽管美国的亚裔人士、医疗专家和相关工作者，以及民主党立法人士都警告，以具体地名指代某种病毒是对特定民族的污名化。但特朗普本人却大言不惭地在记者会上说：“这不是种族主义。”他还表示毫不在意美籍华人对种族主义的看法。国务卿蓬佩奥也多次在记者会上使用“中国病毒”的说法。

斯坦福大学历史学教授戈登（Gordon H. Chang）表示，特朗普和他的同僚们坚持使用这种语言，是为了将疫情危机渲染成一种外来威胁。他指出，这是一种政治手段，通过抹黑别人来稳固自己的支持者，洗白自身团队的应对不力，找到替罪羊。这不是偶然，而是对中国一贯的做法。在气候变化、贸易等问题上，（美方）都是采取的这种抹黑手段。

美国民众也没有买账。特朗普的“中国病毒”谬论遭到了大量网民抵制。

有人指出，特朗普知道2个月了，但什么准备都没有！

名为“真相探求者”的账号在特朗普推特留言说：美国拥有全部病毒的5种类型，而中国只有一种。病毒究竟从哪来的？世界上的每个人都应该知道真相。我们相信证据和科学。

(责编：贾文婷、刘洁妍)