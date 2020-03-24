中国驻美国使馆临时增设涉疫情协助热线

人民网华盛顿3月24日电 （记者张梦旭）据中国驻美国大使馆官网消息，当前美国确诊新冠肺炎病例数量持续上升。为更好服务留学生等旅美中国公民，驻美国使馆决定自美东时间3月24日起，增设2条涉疫情协助热线：

+1-2028309551

+1-2028484007

上述热线电话美东时间星期一至星期五9:00-12:00, 14:30-17:30由专人接听。原使馆领事保护与协助电话（+1-202-4952216）继续使用，建议涉疫情问题优先拨打两部涉疫情热线。

驻美使馆再次提醒，不聚集、少接触、不流动是最有效的预防手段，尽量不在疫情期间乘坐邮轮、飞机、巴士等密闭式交通工具，避免交叉感染。

外交部全球领事保护与服务应急热线：+86-10-12308、+86-10-59913991。如遇紧急情况,请拨打911。

中国驻美国使领馆领事保护与协助电话：

驻美国使馆：+1-202-4952216

驻纽约总领馆：+1-212-6953125

驻旧金山总领馆：+1-415-2168525

驻洛杉矶总领馆：+1-213-8078052

驻芝加哥总领馆：+1-312-7800170

驻休斯敦总领馆：+1-713-5219215

(责编：贾文婷、燕勐)