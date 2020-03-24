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南非26日起“封闭”21天 超市、加油站照常营业

2020年03月24日10:52  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡3月23日电 （刘畅）截至当地时间 23日，南非新增新冠肺炎确诊病例128例，首次破百，累计确诊402例。南非总统拉马福萨在23日晚发表讲话，阐述政府应对疫情在南非境内蔓延的措施。

拉马福萨宣布，从3月26日0点起，实施21天的全国封锁至4月16日。只有就医、采购食物和领取救济金才能离开家，其他时间严格居家隔离。

拉马福萨还宣布，除药房、化验室、银行、约翰内斯堡证券交易所、超市（部分）、加油站及医疗等机构外，所有店铺和商业设施均将关闭；南非将扩大筛查和测试范围；来自高危国家、地区的人们将在旅馆内完成14天隔离；居民无需大量囤积任何物品；自动提款机等将正常开放。

南非的许多人由于艾滋病和结核病，以及高度贫困和营养不良导致免疫力低下，因此新冠肺炎对于南非来说是极其危险的。拉马福萨还呼吁企业照顾工人，希望南非人民从国家利益而不是私人利益行事。

与此同时，作为“繁荣行动”和“战车行动”的一部分，南非陆军士兵已在豪登省进行部署，以支持南非政府为遏制新冠肺炎蔓延展开的一系列“封闭”举措。负责此次行动的军方代表曼内蒂斯·德·戈德少将表示，目前南非局势“严重”，应加快“全面封锁”的准备。他补充说，南非国防部长索利·肖克将军已经命令军队将日常执勤级别由“和平时期”改为“战争时期”。

(责编：贾文婷、燕勐)
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