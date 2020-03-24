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中缅举行2020年澜湄合作专项基金 缅方项目合作协议签约仪式

2020年03月24日10:20  来源：人民网-国际频道
 
中缅两国签署澜湄合作项目注资协议 李秉新摄影
中缅两国签署澜湄合作项目注资协议 李秉新摄影 

人民网内比都3月23日电 （记者李秉新）2020年澜湄合作专项基金缅方项目合作协议签约仪式今日在内比都举行。中国驻缅甸大使陈海和缅甸外交部常务秘书吴梭汉在协议上签字。

陈海大使在签字仪式上表示，澜湄合作启动4年来，成功举办了2次领导人会议和5次外长会，形成了“领导人引领、全方位覆盖、各部门参与”的澜湄合作格局，确定了“3+5+X合作框架”。澜湄合作专项基金已累计支持5国提出的410多个接地气、惠民生的项目。澜湄合作已从“培育期”迈入“成长期”。

他说，作为首倡地，缅甸建立了政府主导、社会参与的工作机制，为澜湄合作不断贡献积极力量，发掘各领域发展新动力。从水稻育种到咖啡种植，从技术减贫到青年交流，从人才培养到遗产保护，中缅在澜湄各领域合作越走越深，越走越实。今天，双方将签署第三批22个项目合作协议，合作领域将进一步向医疗卫生、科教文化、能力建设等拓展，缅甸更多部门参与其中。相信合作会给缅甸民众带来更多实实在在的利益。

他最后说，今年缅甸将同中方一道出任澜湄合作共同主席国。相信中缅作为天然合作伙伴和同甘共苦的命运共同体，一定能发挥互补优势、共同应对挑战，开启澜湄合作崭新篇章。中方愿继续同缅甸在内的澜湄各国携手努力，扎实推进以务实高效为特征的澜湄合作取得更多成果，实现构建澜湄国家命运共同体的宏伟目标和美好愿景。

缅甸外交部常务秘书吴梭汉对中国向缅甸2020年提出的22个项目提供特别资金表示非常感谢。他回顾说2016年中国、缅甸、柬埔寨、老挝、泰国和越南6国领导人在海南三亚一致认为，唯有通过合作才能在澜沧江-湄公河流域国家减少贫困，发展经济，改善人民生活，由此创建了澜湄合作机制。他表示，今年缅甸将与中国出任澜湄合作共同主席，缅甸愿恪守承诺履行相关义务，与中国及其他四国开展更加广泛的合作，共同创造地区繁荣。

(责编：贾文婷、燕勐)
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