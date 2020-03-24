旅法学界华侨发起募捐 助力法国打赢全球抗疫“下半场”

人民网巴黎3月23日电（记者何蒨） 3月17日，由复旦、交大、同济、华师大、上外和上海大学6所高校的法国校友会组成的“上海高校法国校友会联合平台”(简称“上海高校平台”)在旅法华侨、中法友好人士中发起倡议，呼吁对法国防疫一线的“逆行者”们进行医疗物资捐赠，倡议在短时间内获得了十余家国内高校在法校友会以及法国高校中国校友会的支持。

截止至3月23日临晨，上海高校平台已经收到包括护目镜5420只、口罩类30万只的捐赠意向以及人民币87827元。此外，此次募捐的合作方之一——巴黎医院-法国医院基金会也收到了象征中法团结的善款，具体金额正在统计中。

爱祖国也爱法国：旅法华侨抗疫“打全场”

至3月22日，法国新冠病毒确诊人数已达到16018人，死亡总人数达到674人。面对肆虐的疫情，法国不仅启动了严格的隔离机制，对违规出行的居民施行至少135欧的罚款，并且已出动军队转移病人，以减少各类医疗机构的负担。如今，法国防疫一线的工作人员就像武汉的“逆行者”们，正面临医疗物资紧缺的重大难关，而他们冒着被感染的危险，仍然坚守在岗位上，努力挽救生命。为此，许多旅居法国的华人同胞发出了为法国一线抗疫工作者雪中送炭的呼声。

上海高校平台决定响应校友们与华侨同胞的呼声 ，在民间发起自愿对法国抗疫一线工作人员所需医疗物资的募捐活动，并倡议广大中法友好人士积极加入，为这场特殊的抗疫战争贡献一份绵薄之力。上海高校平台在国内疫情爆发初期，就已参与武汉大学欧洲各校友会、华中科技大学校友会等多家机构的募捐活动。

上海高校平台筹资小组成员、上海交大法国校友会的前会长及顾问团主席王斌指出：“不久前国内疫情爆发，我住在海外，也没办法回国过年，看到国内防疫人员缺乏物资，心里十分焦 急，我自己及身边许多华侨同胞都在法国买了许多口罩，亲自跑到机场把口罩托运回国，捐赠给需要的机构单位。这次法国疫情爆发，我们知道时间就是生命，所以也不计成本投入时间精力，就是希望能够为抗疫增添一份力量！让我们所有海外高校校友们团结凝聚在一起，饮水思源，支援法国抗击疫情，同舟共济实现人类命运共同体。”

中法慈善基金会强强联合 致力打造高效规范募捐

在募捐模式方面，为了保证合法、透明、规范，上海高校平台同时获得了5A慈善机构——上海市华侨事业发展基金会及由法国总统夫人布丽吉特-马克龙担任主席的巴黎医院-法国医院基金会的全力支持。

作为受中国政府监管、拥有涉外项目资质的公募型基金会，上海市华侨事业发展基金会负责接收来自海外华侨的物资捐赠，并协助上海高校平台对法国急需的医疗物资进行采购。同时，巴黎医院-法国医院基金会为上海高校平台开通了?欧元捐款渠道，该渠道募集的资金将统一用于为一线抗疫人员搭建临时休息屋。

在中法两大专业慈善基金会的指导下，整个募捐流程可保证合法、透明和规范，每位捐赠者也可获得正规凭证，用于抵扣企业和个人所得税。

“上海高校法国校友会联合平台”代表发言人、复旦法国校友会会长周琦女士表示：“下几周，我们估计法国的疫情会迎来一个新的高峰，同时我们也已了解到多家医院的医疗物资告急，情 况十分严峻，所以在保证平台操作严谨合规透明的前提下，每一天都在争分夺秒，筹备小 组的每位成员都像高速运转的马达一样。”

上海华侨事业发展基金会秘书长李桃芝表示：“在祖国新冠疫情爆发时，海外侨胞心系祖国和同胞的安危，在过去一个多月里，捐赠了大量的防疫物资回国。现在，海外侨胞身处疫情，我们更要争分夺秒，支持他们在当地的抗疫工作，因此我们十分感谢上海高校法国高校联合平台在特殊 时期的责任和担当。”

(责编：贾文婷、燕勐)