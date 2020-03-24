乌议会连续出现确诊议员 全国仅剩一座机场开放

人民网基辅3月23日电(记者 谭武军)乌克兰首席卫生官23日晚表示，据初步统计，乌新增10例新冠肺炎感染病例，确切结果将于24日9时公布。利亚什科说，乌克兰将对近期所有因肺炎去世的患者进行新冠病毒检测。

继乌克兰出现多名输入型确诊议员之后，23日人民公仆党议员戈尔边科成为乌议会首位本地型感染者。与先前确诊议员不同，戈尔边科已数月未出国，且与先前确诊的议员无密切接触。17日，戈尔边科佩戴口罩出席了议会会议。18日，他开始发烧。19日，他出现咳嗽。21日，其被收治入院。

当天，乌克兰还有一名高官确诊感染新冠病毒，患者为哈尔科夫州议会副主席斯科罗博加奇。3天前，其妻子已确诊。斯科罗博加奇夫妇曾到法国高雪维尔雪场度假，同行的还有乌议员沙霍夫和韦利莫日内等。据此前报道，沙霍夫本人和韦利莫日内的儿子已确诊感染新冠病毒。

乌总理什梅加尔宣布，从3月24日12时起，禁止乌公民出境旅游。除基辅鲍里斯波尔国际机场，乌国内所有机场全部停止客运。

基辅市长克里奇科警告称，因数万乌克兰人乘包机返回乌，首都存在病毒快速传播的危险，目前基辅超九成病例为境外输入型。他呼吁乌内务部加强对返乌人员居家隔离的监管。

乌克兰祖国党领导人季莫申科23日晚宣布，该党停止成为反对派政党，将全力配合总统和政府抗击疫情。

截止3月22日，乌境内累计确诊73例，死亡3例。

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