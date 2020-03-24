世卫组织呼吁二十国集团团结一致抗击疫情

新华社日内瓦3月23日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞23日呼吁二十国集团团结一致，展现强有力的政治承诺，协调抗击新冠肺炎疫情。

谭德塞在当天的例行记者会上说，目前几乎所有国家都已向世卫组织报告新冠肺炎病例，累计确诊病例已超过30万例，“这令人心碎”，“新冠肺炎大流行正在加速发展”。

他同时强调，“我们不是数据的囚徒；我们不是无助的旁观者；我们可以改变这场大流行的轨迹。”

谭德塞表示，要求人们待在家里或采取其他物理隔离措施是减缓病毒传播和争取时间的重要方法，但这只是防御措施。为了取得抗疫胜利，还需采取积极和有针对性的策略——检测每一个疑似病例、隔离和照顾每一个确诊病例、追踪和隔离每一个密切接触者。

谭德塞说，当前应优先保护医护人员。如果医护人员不能得到优先保护，就会有更多人因此死亡。

他表示，解决关键防护设备不足的问题，需要全球层面的政治承诺和政治协调。本周他将向二十国集团成员国领导人发表演讲，呼吁他们共同努力增加产量，避免实施出口禁令，确保公平分配。

谭德塞说，二十国集团的政治承诺意味着强有力的团结，这有助于我们以最有力的方式向前推进和抗击这一流行病。

当天，世卫组织还与国际足联共同启动名为“传递信息，祛除新冠病毒”的公益宣传活动，呼吁人们遵循5个关键步骤来阻止疫情蔓延，包括勤洗手、咳嗽时注意礼仪、不触摸脸部、保持身体距离、身体感到不适时待在家里。

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