美国会3人确诊新冠肺炎 特朗普下令3州建“方舱医院”

美国共和党人兰德·保罗的办公室22日确认，这名代表肯塔基州的联邦参议员新型冠状病毒检测结果呈阳性，成为参议院首名确诊感染的议员。美国国会迄今已有3人新冠病毒检测呈阳性，至少22人自我隔离。

美国总统唐纳德·特朗普同一天下令在疫情严重的纽约州、加利福尼亚州和华盛顿州设立紧急医疗站，准备4000张病床收治新冠肺炎患者。

【议员有恙】

保罗办公室在一份声明中说，考虑到近期旅行行程，这名57岁参议员“谨慎起见”接受新冠病毒检测，结果呈阳性。他目前没有症状，已经隔离。

保罗2017年与邻居发生争执，导致6根肋骨骨折、肺部损伤。

共和党籍参议员过去一周频繁会面，磋商一份应对新冠肺炎疫情的万亿美元救济议案。暂时不清楚保罗确诊前最后一次现身国会山是什么时候。美国有线电视新闻网一名记者在社交媒体“推特”发布的照片显示，保罗20日与同事见面。

众议员马里奥·迪亚斯-巴拉特和本·麦克亚当斯18日先后确认新冠病毒检测结果呈阳性。确诊前，迪亚斯-巴拉特与400多名同事在一个房间内讨论那份救济议案。

路透社报道，美国许多国会议员年龄在60岁以上，属于公共卫生部门认定的易感染高危人群。

共和党籍参议员米特·罗姆尼和迈克·李22日说，由于与保罗有过密切接触，两人将自我隔离。另有至少4名参议员和18名众议员目前自我隔离。

应对疫情的救济议案22日在参议院接受初步程序性表决，没有达到通过议案的票数门槛，民主党人“零支持”。这份议案主要向企业、个人和医院提供资金支持，总金额预期超过1万亿美元。

参议院多数党（共和党）领袖米奇·麦康奈尔当天说，他打算23日再次发起议案表决。

共和党籍参议员约翰·图恩说，参议院出现确诊病例“增添（尽快通过议案的）紧迫感”，“我们别无选择，必须让议案明天（23日）获通过”。

议案如果在参议院获通过，将交由民主党人把持的众议院表决。一些民主党人提出疫情当前人员聚集有风险，提议采取远程表决等方式替代。

【急建“方舱”】

特朗普22日在白宫记者会上说，他已经要求联邦紧急措施署在纽约州、加州和华盛顿州设立12个紧急医疗站，收治新冠肺炎患者。

特朗普说，加州设立8个紧急医疗站，床位2000张；纽约州和华盛顿州共计设立4个紧急医疗站，床位2000张。美国陆军工程兵将协助设立位于纽约州的紧急医疗站，海军“仁慈”号医院船将调派至洛杉矶市，国民警卫队将赴这3州，抗疫费用由联邦财政负担。

“我希望让美国民众确信，我们每天正竭尽所能抗击并将最终击败这个可怕的、看不见的敌人，”他说，“我们处于战争状态，真正意义上的战争状态。”

美国约翰斯·霍普金斯大学22日发布的数据显示，美国新冠肺炎确诊病例接近3.3万例，死亡409例。

特朗普说，他已经批准宣布纽约州和华盛顿州出现“重大灾难”的请求，将很快宣布加州出现“重大灾难”。

纽约市监狱监管机构呼吁，鉴于赖克斯岛监狱等拘押设施出现新冠肺炎确诊病例，应考虑释放部分易感染和犯罪程度较轻的在押人员。（闫洁）（新华社专特稿）

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