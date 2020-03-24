澳大利亚加强防疫提“重典”　违令者可收监

鉴于一些民众无视居家隔离防疫建议，澳大利亚联邦政府22日下令，自23日中午起关闭公共营业场所，以防新冠肺炎疫情进一步扩散。

同时，疫情最严重的新南威尔士州警方宣布，违令聚集者最高可面临6个月监禁。

【动真格】

澳大利亚总理斯科特·莫里森当天宣布，包括酒吧、赌场、健身房和电影院在内的营业性公共场所自23日中午起关闭。

澳大利亚发生新冠肺炎疫情初期，病毒传播较为平缓，但近日来迅速攀升，截至22日确诊病例已经超过1000例，7例死亡病例。

莫里森当晚在面向全国的讲话中说：“那些受这一决定影响的雇员和小业主将难以避免遭遇经济困难，我深感遗憾。”他说，餐厅、咖啡馆和餐饮外包企业只能从事外卖和送餐服务。不过，政府决定暂不关闭学校。

应对新冠肺炎疫情，澳大利亚联邦政府迄今没有采取类似欧美多国的措施，包括要求民众居家隔离防疫或大规模关闭非必要的商业场所。

莫里森20日宣布，要求包括酒吧和餐厅在内的室内经营场所人群密度不得超过每4平方米1人，同时限制室内超过100人、室外超过500人的集会。

【提“重典”】

提及不愿居家隔离防疫的民众，莫里森22日提到，各州和领地政府将开始考虑“重典”，强制保持社交距离，执政党当天稍晚也将开会讨论这一政策。

新南威尔士州和维多利亚州人口占全国人口一半以上。两个州政府先前宣布，打算从下周开始全面关闭餐厅和商铺。

新州州长格拉迪斯·贝雷吉克利安说：“今晚我将知会联邦政府内阁，新州将更广泛地关闭非必需的服务行业，这项政令将在48小时内生效。”

前一天，新州政府宣布关闭悉尼多处海滩，包括知名的邦迪海滩。不过，负责维护和巡视的救生员报告，他们受到执意前去游泳或冲浪的人骚扰。冲浪救生协会主席乔治·沙莱斯告诉澳大利亚广播公司，情况变得“颇具挑战”。“从我的立场看，这绝对不可容忍。”

新州警方警告，任何违反居家隔离防疫政令的人将面临最多6个月监禁，同时呼吁公众举报任何违反政令的人。警方在公开声明中说，依据《公共卫生法案》，警方有权强制执行卫生政令，起诉违令者。

同一天，南澳大利亚和西澳大利亚宣布跟进北领地区和塔斯马尼亚上周举措，关闭边界，要求所有外来人员检疫隔离。

【伸援手】

莫里森22日宣布，联邦政府将额外拨付664亿澳大利亚元（约合385亿美元），缓解疫情对国民经济的冲击。这是澳政府为应对疫情出台的第二轮经济刺激方案。

这项方案将惠及有需要的个人和中小型企业。据澳政府统计数字，中小型企业占全国年经济产出大约三分之一，雇用超过40%的劳动力。

莫里森说：“我们将聚焦那些身处一线，最先感受到疫情所致经济冲击的那些企业，还会有更多（救助）方案和支持。”

澳联邦政府上周发布一项总金额176亿澳元（约合102亿美元）的经济刺激方案。按澳政府的说法，迄今出台的经济缓冲措施总额相当于澳大利亚年度国内生产总值的十分之一。

澳大利亚国民银行多名经济学家解读：“短期内发布重量级经济刺激方案显现需求陡降的幅度（一方面来自于防疫举措，另一方面受商业和消费信息影响），一些行业当前急转直下，一些已经陷入衰退。”

澳大利亚最大的人寿保险和资金管理公司安保集团首席经济学家沙恩·奥利弗告诉路透社记者：“人们只能居家，无法消费，因而不可能阻止衰退，但是这样做可以最小化连带损害，防止企业大批破产，经济陷入更深衰退。”（田野）（新华社专特稿）

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