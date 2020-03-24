温斯坦新冠检测阳性 美国忧监狱疫情扩散

美国纽约州狱警工会组织负责人22日向媒体证实，因性犯罪正在监狱服刑的前好莱坞制片人哈维·温斯坦新冠病毒检测呈阳性。美国各地政府担忧新冠肺炎疫情在封闭的监狱系统内蔓延，一些州释放部分囚犯以降低风险。

【服刑中确诊】

温斯坦现年68岁，本月11日因性侵和强奸罪被判23年监禁。他先前关押在纽约市赖克斯岛监狱，19日转入纽约州布法罗市东部最高警戒级别的温德监狱服刑。

纽约州狱警和警察福利会主席迈克尔·鲍尔斯透露，检测结果22日上午出来后，温斯坦已被隔离关押，监狱内几名工作人员也已接受隔离。鲍尔斯担心狱警的安全，因为他们缺乏适当的防护装备。

一名温斯坦的律师22日晚说，其法律团队还没有接到有关病毒检测结果的通知，鉴于当事人的健康状况，将保持密切关注。律师说，温斯坦患有心脏病、糖尿病、高血压等疾病。

路透社援引监狱事务官员的说法报道，除了温斯坦，温德监狱已有两名因谋杀罪入狱的囚犯确诊感染新冠肺炎。纽约州管理监狱事务的管教局将与卫生部门合作，追踪调查确诊人员的密切接触者。

【减少在押人口】

随着疫情扩散，美国各地方政府担心封闭的监狱系统成为聚集性感染的一大源头，正打算或已经采取提前释放囚犯、放低保释门槛等“非常手段”。

在疫情重灾区纽约市，迄今至少有29名囚犯和17名监狱工作人员确诊感染新冠肺炎。市长白思豪当地时间22日说，将在当天暂时释放23名囚犯，并在后续24小时内决定是否释放另外200多人。

白思豪说，将对市内11所监狱所有囚犯作筛查，确认哪些人有感染风险、可以释放出狱，同时决定如何监测其出狱后的活动。白思豪在新闻发布会上承认“这很棘手”，因为需要安抚纽约市民，让他们相信获释人员不大可能犯“严重罪行”。

纽约市管教局呼吁市长释放大约2000名身患重病、身负轻罪或因违反假释条例而入狱的囚犯。

截至22日，虽然纽约市以外地区的监狱没有报告确诊病例，但不少地方监狱已着手减少狱囚人数。

在俄克拉何马州，关押大约1500人的俄克拉何马县看守所与地方法院、检察机关合作，争取释放一批被控轻罪或被视为安全风险“最低”的在押人员。看守所发言人说，希望“在保护公众安全前提下，让尽可能多的人出狱”。

看守所多用于关押候审嫌疑人，关押期限较短，因而在释放在押人员方面比州级或联邦监狱更灵活，后者关押已定罪和判刑的犯人，通常需要法院正式下令才能放人。

不少州级监狱已经采取禁止探视等措施防止病毒扩散。美国总统唐纳德·特朗普22日说，考虑颁布总统行政令让联邦监狱释放“完全不暴力”的囚犯。

【占用医疗资源】

加利福尼亚州级监狱系统已经开始对所有进入设施人员作医疗筛查，并要求所有从州内各县看守所转来的犯人必须先隔离14天，随后才能与他人同牢关押。

加州洛杉矶县政府上周宣布，早在2月底就开始采取“减少在押人口”措施，已释放617人，主要是剩余刑期不到1个月或符合放宽后保释条件的人。

犹他州盐湖县治安官办公室说，已释放81名“非暴力囚犯”，条件是对方承诺按时出庭受审。

据美国司法统计局数据，美国在押人员数量世界第一，截至2017年将近230万人，其中近150万人关押在州级或联邦监狱内，74.5万人在地方看守所。

不少专家提醒，县、市级看守所内的疫情防控工作更具紧迫性，因为那里人员流动更频繁，病毒在看守所内部和当地社区扩散的风险更高。专家说关键是“行动要快”，因为大部分看守所没有制定应对大流行疫病的预案。

华盛顿州管教局前医疗总监、现任教于华盛顿大学公共卫生学院的马克·斯特恩说，如何控制监狱疫情关系到广大公众健康，一旦有囚犯染病，“（病毒）可能经由狱警和工作人员散播到狱外，传染给家庭和社区”。而不少囚犯身患糖尿病、哮喘等慢性病，一旦感染病毒，“有更高几率需要住院治疗，会占用当地社区的医院病床和其他紧缺的（医疗）资源”。（沈敏）（新华社专特稿）

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