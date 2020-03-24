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美国“咬死”韩方负担约40亿美元驻军费

2020年03月24日08:14  来源：新华网
 

韩国一名外交人士23日暗示，美国和韩国上周就驻韩美军费用分摊事宜举行谈判，美方坚持要求韩方2020年负担约40亿美元驻军费。

这名不愿公开姓名的知情人士告诉韩联社记者，韩美上周谈判中，美方要求韩方承担大约40亿美元驻韩美军基地开支的提议“没变”。

美国与韩国17日至19日在美国洛杉矶就《防卫费分担特别协定》举行第七轮谈判，双方未能达成共识。美方最初要求韩方今年承担大约50亿美元驻军费，是2019年的5倍多，后来改口要价大约40亿美元。韩方认为，这一数字依然高得离谱。韩方此前表示，分摊额顶多比去年上调大约10%。

韩联社报道，在第七轮谈判中，韩方似乎提出愿意将分摊额上调幅度再略作提高，但美方没有同意这一提议。

为避免在新冠肺炎疫情期间面对面交流，韩美双方同意借助电话、邮件等工具继续对话。这名消息人士说，现在的问题是“如何就（分摊）额度达成一致”，因而不需要“双方面对面”交流。“尽管有困难，不意味着双方已放弃本月达成协议的努力。”

美国自1953年以来在韩国派驻军队，现有大约2.85万人。双方1991年至今先后签署10份美军费用分摊协定。第10份驻军费分摊协定2019年12月31日到期，双方没能在这份协议失效前达成第11份协定。

韩美未达成协议可能导致驻韩美军基地的韩籍雇员领不到薪资。驻韩美军司令部多次警告，在旧协议失效、新协议未定的“空窗期”，数千名韩籍雇员将从4月1日起“无薪休假”。

韩方建议另行谈判驻韩美军韩籍雇员的工资问题，遭美方拒绝。韩方首席代表郑恩甫21日说，美方担心，那样做会进一步拖长驻军费分摊完整协议的谈判时间。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：崔越、燕勐)
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