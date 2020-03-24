多国吁推迟奥运会 日方松口

日本首相安倍晋三23日说，假如今年夏季的东京奥林匹克运动会“不能以完整形式举办”，日方可能不得不推迟举办。

安倍说法被视为日本政府就奥运会是否如期举行的立场“松口”。多国近日呼吁推迟赛事，加拿大奥委会则明确要求今年奥运会推迟至明年举办，否则不惜拒绝参赛。

【“完整举办”难行】

安倍先前说，希望奥运会以“完整形式”呈现，意即各国参赛运动员规模不减、赛场照常接纳观众观赛。他23日对国会说：“假如如此举办奥运会有困难，我们不得不决定推迟，优先考虑运动员（安全）。”

安倍强调，奥运会举办事宜最终由国际奥林匹克委员会作决定，但日方和国际奥委会“一致认为，取消奥运会不是选项之一”。

国际奥委会22日发布声明说，为抗击新冠肺炎疫情、保障所有赛事相关人员健康，将研究针对不同情况的操作方案，包括“改变奥运会开始日期”，但“取消”不在考虑范围内。国际奥委会将在“四个星期内”作决定。

东京奥运会预定7月24日至8月9日举行；同届残疾人奥运会8月25日至9月6日举行。巴西、挪威、荷兰的国家奥委会近日公开呼吁推迟举行本届奥运会。

日方官员先前多次对外声明，正在按照预定计划筹备奥运会。取自奥运发源地希腊的奥运圣火20日抵达日本，日本本土传递圣火活动预定26日开始。

【加拿大威胁“退赛”】

安倍本月早些时候与七国集团其他成员国领导人召开视频会议，获得他国承诺支持日方举办“完整”赛事。

然而，作为七国集团成员国之一，加拿大奥委会22日晚发布声明说，如果东京奥运会不推迟一年举办，加方将拒绝派运动员参加2020年夏季的奥运会和残奥会。

加方说，当前情况下继续做备赛训练危及加方运动员及其家属乃至社区的安全，并且“有违加方敦促全体公民遵守的公共卫生建议”，加方因而作出这一“艰难决定”。决定得到加拿大的运动员委员会、全国体育组织和政府支持。

同为七国集团成员，美国和英国的奥委会没有明确要求推迟，但美国田径协会和英国田径联合会已呼吁推迟。

澳大利亚奥委会23日发表声明，指示澳运动员应该为参加一届在“2021年北半球夏季”举办的东京奥运会做准备。（沈敏）（新华社专特稿）

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