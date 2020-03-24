美媒：特朗普正掩盖日益迫近的公共卫生危机，这是美国史上最大丑闻

【环球时报驻美国特派记者 张梦旭 环球时报特约记者 任重】美国新冠肺炎确诊病例超过3.5万例，一跃成为紧随中国和意大利的第三大疫情国。更糟糕的是，迄今为止，美国总统特朗普除了把责任推给中国外，似乎找不到其他应对疫情的好办法。当地时间22日，特朗普再次在新闻发布会上表示，他对中国“有点失望”，称中国“没有早点告诉他们”。对此，中国外交部发言人耿爽23日在例行记者会上尖锐回应称：美国2月2日就针对中国采取了全面入境禁令，但如今美国确诊病例从十几例激增到3万多例，美方这50天做了什么？美方完全浪费了中国为全世界赢得的宝贵时间。即便在美国国内，舆论对特朗普政府抗疫不力只会甩锅中国的做法也非常不满。“在这个时候指责中国的人，无非是试图转移对其抗疫不力的指责”，美国有线电视新闻网(CNN)23日称，“如果有更多人不得不死于对中国长久的偏见，那真的是耻辱”。美国“政治”新闻网站22日称，特朗普有关新冠病毒的公开表态，是管窥他2020年选战的窗口，这场疫情正在成为他连任的最大挑战。

近日，众多消息也令这位“言疫情必称中国”的总统打脸。意大利马里奥·内格里药理研究所主任雷穆齐上周在接受美国全国公共电台采访时表示，早在去年11月、12月的时候，他们就记得见过一种“非常陌生且极为严重的不明原因肺炎”，这意味着在中国疫情暴发前，新冠病毒可能已在伦巴第北部地区传播了。

此外，美国还有几件事仍令世界疑惑。第一，2019年9月开始的美国流感季死亡人数超过2万人。在美国国会众议院3月11日举行的新冠病毒听证会上，美国疾控中心主任雷德菲尔德首次承认，美国一些被认为死于流感的病例，实际上死于感染新冠病毒。但美方此后一直没有公布被误诊为流感的新冠肺炎患者的数据。第二，据美国《华盛顿时报》22日报道，美国政治人物涉嫌一边隐藏疫情，一边利用疫情发财。参议院情报委员会共和党主席伯尔，于疫情在美国蔓延前抛售上百万美元股票，并告诉自己的支持者，此次疫情类似导致数百万人死亡的西班牙流感，但他同时向其他公众保证，当今美国应对这种疫情比以往任何时候都更有准备。第三，美国在2019年7月突然关闭位于马里兰州的德特里克堡生化武器基地，更诡异的是，疫情暴发后，大量关于“德特里克堡被关闭”的英文新闻报道被删除。3月10日，美国白宫请愿网站“我们人民”(We the People)出现一条请愿帖，要求美国政府公布关闭德特里克堡的“真正原因”，并澄清该实验室是否是新冠病毒的研究单位。

“别让特朗普跑了”，《纽约时报》日前发表评论，称特朗普将“新冠病毒”改称为“中国病毒”的行为，是试图转移公众注意力，以掩盖其应对新冠肺炎疫情工作的灾难性失败。《华盛顿邮报》22日的一篇评论称，应该停止特朗普抗疫新闻会的实况转播，因为他经常自我吹嘘，夸大事实或说谎。文章建议在外界对他的说辞进行回应后，再一并播放他的新闻发布会。

“美国需要中国的口罩”，《纽约时报》23日称，美国官员估计，该国需要35亿个口罩来应对这一年的疫情流行。但美国《洛杉矶时报》22日称，讽刺的是，特朗普发动的贸易战对中国产医疗设备征税，导致美国此类产品短缺。不管美国喜欢与否，美国都更需要中国，中国不但能提供美国需要的众多产品，还有应对疫情的经验。这场危机提醒美国，我们不能与世界隔离。

美国“hillreporter”政治新闻网22日称，特朗普起初淡化疫情，以防止股市崩溃，但事与愿违，股市每天都在崩溃。美国此前也多次深陷恐慌，但从未看到这种可笑的处置不当、构成犯罪的过失以及政府领导力的荡然无存。美国政论博客“Daily Kos”23日称，特朗普正在掩盖日益迫近的公共卫生危机，这是美国历史上最大的丑闻。恶意的谎言、腐败和掩盖，导致数百万美国人生离死别和经济破产。这场世纪丑闻恐将毁掉特朗普的总统生涯，结束共和党的执政党地位。

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