南非宣布将进入“国家封锁”状态

人民网约翰内斯堡3月23日电（记者 李滢嫣）当地时间3月23日晚，南非总统拉马福萨发表电视公开讲话时宣布，根据南非《灾难管理法》，南非将于当地时间3月26日零点起进入“国家封锁”状态。这一状态将为期21天，至当地时间4月16日结束。这意味着，在这段时间里，除了医院、药房、邮局、银行、超市、加油站等公共服务场所之外，所有的政府部门、企业、各种对外营业的饭店和商店等都将关闭。

拉马福萨指出，在这段时间里，政府将保障南非的电力、水力、电信服务及基本的银行服务。南非境内食品、基本生活用品和医疗物资的生产和运输也将得以保障。南非卫生及交通部门的工作人员、医务人员、警察、军队以及食品和生活必需品的生产与销售人员等将不受“国家封锁”限制，到前线工作。其余人员除了就医、领取社会补助金、购买食品、药品和生活必需品，不得离开住所。政府将为无家可归者提供专门场所进行隔离。

拉马福萨认为，实行“国家封锁”的举措是必要的。它能最大限度阻断新冠病毒在南非的传播。他同时表示，伴随着“国家封锁”的实施，南非政府还将施行一项公共卫生管理规划，加大力度对新冠病毒肺炎疫情进行筛查、检测、追踪和医疗管理。政府将对危重病例实行集中管理，对轻微病例实行分散的基础护理，从而确保医院不会出现超负荷情况。拉马福萨并已下令部署南非国防部队全力支持南非警察确保各项措施执行到位。

“天佑南非，病毒不能使我们绝望。我呼吁我们所有人，积极发挥自己的作用，用勇气、耐心和同理心共克时艰，”拉马福萨说，我们是一个团结的国家，必将走向胜利！

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