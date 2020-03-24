美国新冠肺炎病例超4万例，单日新增死亡病例过百

人民网华盛顿3月23日电（记者郑琪）据约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统统计，截至美东时间23日下午6点16分，美国已至少有新冠肺炎确诊病例43214例，包括死亡病例533例。

23日，美国各州共报告超过100例新增死亡病例，这是疫情暴发以来美国单日死亡病例数首次升至三位数。死亡病例已至少遍及美国34个州、华盛顿哥伦比亚特区和波多黎各。

美国总统特朗普23日签署了一份行政令，禁止囤积应对疫情所需的医疗物品，例如洗手液、口罩、个人防护物品等。

美国公共卫生局局长杰罗姆·亚当斯23日警告称，美国年轻人感染新冠病毒的比例较高，这与其他国家的情况不一致。他警告称，本周美国的情况会更糟糕，而全美民众对这一威胁的重视程度不够，加州的海滩、华盛顿特区仍然游人如织。

当天，密歇根州、印第安纳州、西弗吉尼亚州和俄勒冈州都颁布了“居家令”，加上此前已颁布“居家令”的地方州，已至少有近三分之一的美国人被要求待在家中。此外，马里兰州和马萨诸塞州州长下令关闭非必要的企业。弗吉尼亚州州长也宣布，该州所有公立和私立学校将在本学年剩下的时间里继续关闭。

特朗普表示，他对“社会疏远”和卫生官员倡导的其他激进措施越来越感到厌倦。他在22日深夜发推特写道:“我们不能让防控措施比问题本身更糟糕。在15天的期限结束时，我们将决定我们要走哪条路！”

蒙茅斯大学的一项最新民调显示，美国各州州长在应对新冠肺炎疫情方面的得分远高于总统特朗普，且这一结果不受地方州的党派归属或疫情严重程度影响。

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