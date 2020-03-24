原标题：法国确诊病例增至19856例 法总理宣布继续加紧管制

中新社巴黎3月23日电 (记者 李洋)法国新冠肺炎累计确诊病例当地时间23日升至19856例，死亡病例升至860例。法国总理菲利普当晚宣布继续加紧管制措施。

根据法国卫生部长维兰当晚公布的疫情统计数据，23日法国新增确诊病例达3838例；新增186例死亡病例，单日确诊病例和死亡病例再一次创下新高。目前已有8675名患者在住院治疗，其中重症病例2082例。

法国卫生部门当天的统计显示，法国疫情最严重的地区仍是包括首都巴黎在内的大巴黎地区，确诊病例已升至6211例。大东部大区的确诊病例已达4256例。

法国总理菲利普当晚宣布继续加紧管制措施。他首先表示，当前的管制措施可能会持续数周。他说，众多法国民众很想回到以前正常的生活中，但这无法在明天就能够实现。他确认，将对违反管制措施的人员加大处罚力度。

菲利普宣布，从24日开始，在户外锻炼或遛宠物等活动只能被限制在距离家庭住址半径1公里范围内，每天只准许进行一次，最长不超过一小时，而且必须是单人活动。菲利普还说，从事锻炼等活动的人员必须在通行文件上写明出行的具体时间。

菲利普还宣布关闭露天市场。但他也表示，一些地方的露天市场是当地民众获取新鲜食品的重要途径，因此地方政府可以根据具体情况申请开放。

菲利普同时表示，全法已经有40多个城市选择实施宵禁，但目前法国政府还不准备在全国范围内实施宵禁。

另外，有法国医学工作者提出氯喹治疗新冠肺炎的方案引发法国媒体的热议，法国卫生部方面23日表示仍要谨慎使用氯喹，建议在监督下给重症患者使用，不建议对患者大范围使用。(完)

(责编：冯粒、曹昆)