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“污名化”既不道德也不负责任(观象台)

张  红

2020年03月24日04:51  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　过去的一个周末，全球新冠肺炎确诊病例超过30万例。更令人担忧的是，数字还在飙升。没有人能想到，2020年，这种像是戴着王冠的病毒居然能够肆虐全球，更没有人想到，疫情面前，站在第一线的中国居然成了“污名化”的受害者。

　　当中国疫情严重之时，美国福克斯电视台某主持人抛出令人匪夷所思的“中国道歉论”，还有个别美国政客抛出“武汉肺炎”“中国病毒”等说法。这是令人心寒的冷漠，也是令人不齿的“隔岸观火”。

　　某些对华裔乃至亚裔群体仇视已久的势力满怀恶意地借题发挥，推波助澜，放大了这种种族情绪。海外的中国面孔甚至亚裔面孔成为被歧视乃至攻击的对象。

　　如今，中国疫情形势好转，其他国家形势严峻。中国开始积极分享防控与救治经验，并在力所能及的范围内向其他国家派遣医疗救护组，捐赠医疗物资，为国际合作抗疫贡献中国智慧和中国力量。国际舆论充满了对中国防控疫情效果的称赞，对中国为世界争取时间的谢意，以及对中国紧急时刻施以援手的感恩。就连曾经冷言冷语的部分美国和西方媒体态度也发生了大转弯。

　　然而，美国一些政客却掀起了另一波针对中国的“污名化”，试图把中国当作本国应对疫情不力的替罪羊。总统特朗普多次发推时把新冠病毒写作“中国病毒”。国务卿蓬佩奥则在公开场合指责中国应对病毒的措施有问题，导致现在病毒在全世界泛滥。

　　在世卫组织明确反对把病毒和任何一个地方、国家、民族、群体，甚至动物挂钩的背景下，在中国一次次强烈抗议的情况下，甚至在美国媒体普遍表示反对的时候，美国一些政客罔顾中国为抗疫作出巨大努力和巨大牺牲的事实，继续不厌其烦地向中国泼脏水。但是，这个锅，中国不背。

　　“当你把病毒归咎于一整个种族时，你就是在煽动人们敌视他们。”美国演员、“绿巨人浩克”马克·鲁弗洛20日发推这样说。

　　作为公众人物，那些拼命“甩锅”的美国政客会不知道胡言乱语的严重后果吗？当然不是，他们很清楚，他们要的就是这种“效果”，只要能抹黑中国，只要能让中国的国际形象受损，哪怕为千夫所指，也在所不惜！如此这般，凸显的是他们对华人以及亚裔的不在乎，甚至是对中国和中国人的恶意。“污名化”既不道德也不负责任。

　　在应对疫情初期，有些国家因为傲慢和偏见行动迟缓，接下来，希望多一些对中国的客观认知，停止“甩锅”恶行，千万不要因此而继续耽误疫情防控。

(责编：岳弘彬)
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