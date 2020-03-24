卢森堡推出免费公交缓解拥堵

自3月1日起，卢森堡对全国公交车、有轨电车、火车的普通座位实行免票政策，成为全球首个提供免费公共交通的国家。卢森堡交通部长弗朗索瓦·鲍什表示，这项政策的主要目的是缓解交通压力，减少道路拥堵。由于卢森堡的温室气体排放一半以上因交通产生，此举还将有助于改善空气质量。

根据新措施，卢森堡居民、外国通勤者和游客都享受免费政策，但乘坐火车一等座和某些夜间公交仍需要买票。目前，工作人员正逐步将售票机从车站撤走，但出售一等座和跨境列车座位的办公室仍将保留。

卢森堡一直努力缓解交通拥堵，探索可持续发展模式。此前，卢森堡已实施有限的周六免费乘坐公共交通服务。此次免费政策将该福利覆盖至卢森堡全境及所有人员。根据卢森堡交通部的数据，取消公共交通车费可为约40％的家庭每年平均节省至少100欧元的交通费用。

卢森堡常年受交通拥堵困扰。卢森堡大学城市发展与交通研究教授杰弗里·卡鲁索认为，交通拥堵原因在于经济的蓬勃发展和就业的高度集中。卢森堡是欧洲具有吸引力的就业目的地，欧洲法院、欧洲审计院、欧洲投资银行等多家欧盟下设机构都设在这里。卢森堡与邻国比利时、法国、德国仅有半小时车程，因此很多人都选择住在邻国，每天开车来卢森堡上班。这也导致了严重的交通堵塞。荷兰一家地图导航公司的数据显示，2019年，卢森堡每位司机平均有163个小时被堵在工作日高峰时段的路上。

银行从业者阿克塞尔告诉记者，他住在比利时的一个边境小城，每天开车去卢森堡工作。“如果不堵车，半小时就能到达，但在上下班高峰时段开一个多小时是常有的事。有了新政策后，我开始尝试把车停到离市中心五公里外的停车换乘点，然后坐公交车进城。这样既可以节约时间、节省开销，也可以缓解堵车时的疲惫。”

分析人士指出，该做法能对缓解交通压力起到一定效果，但还需出台其他配套措施才能真正解决问题。卢森堡是欧洲每千人汽车拥有量最多的国家，民众早已习惯驾驶私家车，要说服他们改变出行方式，需要更多激励措施。卡鲁索指出，那些通常在城区步行或骑车的人可能会因为免费公共交通而放弃以前更环保的出行习惯。专家表示，卢森堡目前还存在公交车老旧、火车延误现象严重、有轨电车网络建设缓慢等问题，当务之急是完善基础设施建设，满足日益增加的公共交通需求。

为了满足更多公共交通通勤者的需求，卢森堡政府计划2028年前投资近40亿欧元用于铁路建设，并升级公交网络，加强自行车道建设，在综合交通枢纽附近和边境增加更多的停车和换乘地点。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 18 版）

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