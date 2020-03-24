美国会议员涉嫌内幕交易惹众怒（深度观察）

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连日来，美国股市在新冠肺炎疫情等影响下出现暴跌，短期内四次熔断。有美国媒体披露，一些国会议员在股市暴跌之前就根据内幕消息，提前大量抛售股票或买入特定股票，引发各界广泛批评。随着疫情形势日趋严峻，美国民众对政府在疫情应对方面的不满情绪不断升温。

近日，多家美国媒体报道称，美国参议院情报委员会主席理查德·伯尔等多名国会议员涉嫌内幕交易，在新冠肺炎疫情引发美国股市大跌之前抛售大量股票，上演“完美”避险。据报道，这些议员利用职务之便，较早听取了政府官员关于美国疫情形势严重性的内部吹风。他们一边对美国公众淡化疫情的风险，一边却抛售股票以躲避损失，或者提前买入特定股票，实现浮盈。有分析认为，这一丑闻的曝光，进一步打击了美国联邦政府的公信力，削弱了美国民众对联邦政府能否有效应对疫情的信心。

“根据内部信息作出抛售股票行动”

据《华盛顿邮报》等媒体报道，大约美股暴跌之前一周，来自北卡罗来纳州的共和党籍联邦参议员理查德·伯尔和妻子就密集出售了33只股票，估价在62.8万美元到172万美元之间，涉及酒店业等受疫情打击最严重的行业。经测算，到3月19日收盘时，伯尔夫妇出售的股票价值至少比他们出售当天缩水了25万美元。

佐治亚州共和党籍参议员凯利·洛弗勒、加利福尼亚州民主党籍参议员黛安娜·范斯坦、俄克拉荷马州共和党籍参议员詹姆斯·英霍夫，也都被曝出在相近时段抛售了大量股票。此外，洛弗勒相近时间段还购买了一家远程办公软件企业股票，该公司股价在此轮美股大跌中逆势上涨。

连日来，被曝出在此轮美股大跌前上演“完美”避险操作的国会议员和资深工作人员正变得越来越多。“政客”网站3月22日报道称，联邦参议院共和党领袖麦康奈尔的一名高级助手以及加州民主党众议员苏珊·戴维斯，也在市场出现恐慌前进行了“精准的抛售”操作。

伯尔等人的行为引发全美舆论质疑，有信息显示，他们较早就获得了关于美国新冠肺炎疫情严重性的内部报告。《纽约时报》报道称，作为参议院情报委员会主席，伯尔定期听取有关美国所面临威胁（包括新冠肺炎疫情威胁）的情报简报。洛弗勒的情况也较为类似。

根据2012年的一项联邦立法，美国内幕交易禁令适用于所有国会议员与国会工作人员。面对公众的质疑，伯尔辩称，自己当时是依靠“公开新闻报道来作出出售股票的决定”，洛弗勒、范斯坦、英霍夫则表示股票抛售决定并非本人做出。美国政治公益组织“共同事业”目前已经提交诉状，要求美国司法部、美国证券交易委员会和参议院道德委员会对这些议员进行调查。

加州大学伯克利分校高曼公共政策学院教授、政治学家杰克·格雷泽对本报记者表示，根据现有的报道，伯尔的“腐败和懦弱行为”尤其严重。“作为参议院情报委员会主席，他会收到很多关于国家威胁的早期简报。他听取了关于新冠病毒在美国扩散的简报，并告诉一些政治捐款者，情况将会非常糟糕。伯尔出售股票的时间和规模足以证明，他根据内部信息作出抛售股票行动。”

“这种行为是对公众信任的惊人破坏”

让公众更加不满的是，这些国会议员在抛售股票避险的同时，在对外公开表态中却明显淡化疫情的真实严重性。

2月7日，也就是伯尔开始抛售股票前一周，他在与另一名参议员联合署名的一篇文章中指出，“与历史上任何时候相比，美国此刻应对新冠肺炎疫情这样的公共卫生挑战的准备程度都是最高的，这得益于参议院卫生委员会、国会和政府的工作”。即使在开始抛售股票之后，伯尔仍不时对外发出淡化疫情风险的声音。

然而，伯尔在非公开场合对疫情的评估却与上述表态完全不同。据美国全国公共广播电台报道，2月下旬，在一场由商界人物赞助的私人活动上，伯尔对疫情严重性的描述明显提高了很多，并将之与1918年“西班牙流感”大流行相提并论。

洛弗勒也向公众发表了许多淡化疫情风险的言论。3月10日，洛弗勒在社交媒体上公开表示：“为新冠病毒感到担心？记住这一点：消费很强劲，经济很强劲，就业在增长，这让我们处在应对新冠肺炎疫情、保持美国安全的最佳经济处境。”此时距离其本人开始抛售股票已超过一个月。

美国监督组织“华盛顿责任与道德公民”执行主任诺亚·布克邦德表示，如果伯尔用内部信息来保护自己的财富，却对公众淡化疫情影响，“这种行为是对公众信任的惊人破坏，同时可能构成违法”。该组织已向参议院道德委员会提交诉状，要求调查伯尔、洛弗勒的行为。美国政府前劳工部长、公共政策专家罗伯特·里奇认为，在前所未有的危机时刻，现任参议员的这种自私行为“不可接受”。

“美国公众对政客的信任度已经很低”

丑闻一经曝光，进一步加深了公众对美国政府应对疫情不力的不满。格雷泽直言：“美国公众对政客的信任度已经很低，我不确定还有多少可以继续恶化的空间。”

《美国新闻与世界报道》的一项在线调查发现，一半受访者认为，白宫与国会对疫情的应对“糟糕”或“非常糟糕”。盖勒普公司日前发布的一项民调显示，公众对美国政府处理疫情能力的信心在一个月内下降了16个百分点。格雷泽表示，公众的不满情绪主要是针对联邦政府。目前，美国州市等地方政府已经在疫情防控方面采取了主动，正积极调动资源，但联邦政府拥有更大的权力和更多的资源，在全面有效应对疫情方面负有难以替代的责任。

连日来，美国疫情形势正变得愈发严峻。据约翰·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美国东部时间3月23日上午，美国已至少有新冠肺炎确诊病例35345例，包括死亡病例473例。许多美国媒体刊文强调，当前疫情迅速蔓延，一定程度上是因为美国政府前一阶段应对不力，甚至出于政治考虑故意淡化疫情严重性。美国全国广播公司在一篇深度报道中指出，美国政府对疫情的前期处理错失机会，管理不善且拒绝了专家采取更积极应对措施的建议。

目前，因为国内批评声音不断增多，许多共和党国会议员同行政部门官员一样，正更密集地把新冠病毒同中国直接联系起来。这一转嫁矛盾的行径即使在美国国内也引发了大量批评。哥伦比亚大学政府学教授罗伯特·夏皮罗对本报记者表示，污名化称谓实属荒谬，也无助于在全球范围内合作应对新冠肺炎疫情。“‘西班牙流感’事实上起源于美国堪萨斯州，随意使用标签会扭曲真正的问题。”

（本报华盛顿3月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 17 版）

(责编：岳弘彬)