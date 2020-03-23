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印度确诊病例超400例 国内航线将停飞

2020年03月23日23:41  来源：中国新闻网
 
原标题：印度确诊病例超400例 国内航线将停飞

　　中新社北京3月23日电 新德里消息：据印度医学研究理事会(ICMR)最新数据，截至北京时间23日，印度累计新冠肺炎确诊病例达415例。印度政府已采取禁航、“封城”等一系列举措防止疫情扩散。

　　自1月下旬起，印度就加强了入境旅客健康筛查力度，将严防输入性病例作为主要防控目标，在初期对防止疫情输入产生一定效果。但自本月2日起，印度国内的确诊病例开始增加，引发外界对印度疫情大范围蔓延的担忧。

　　据印度媒体《经济时报》23日报道，迄今为止，印度尚未出现确定的社区传播迹象，但目前已有未离开过印度本土却被确诊感染的病例，这引起了医学界的关注。消息称，ICMR的专家已经开始对病例进行分析，以确定印度是否进入疫情社区传播阶段。

　　ICMR的消息称，截至23日，印度已对18383个样本进行了新冠病毒检测。ICMR理事长巴拉姆·巴尔加瓦介绍称，目前印度有111个检测实验室在运作，每周的新冠病毒检测能力为6万至7万次。约60个私营性实验室也将于近期开始进行检测工作。

　　另据印度新闻网站“The Quint”报道，印度将从本月25日起关闭其国内航班运营，以减少各邦之间的人员往来，遏制病毒扩散。消息称，印度航空部门的这项禁令将从当地时间24日24时开始生效，各航空公司必须在当晚23时59分之前在目的地降落。

　　此前，印度首都新德里首席部长凯杰里瓦尔已于22日宣布，新德里将于当地时间23日6时起“封城”至3月31日24时，只保留基础生活保障行业继续运行。同时，印度铁路部门也宣布，自22日4时起至3月31日24时，暂停全国所有客运列车，但为确保全国各地的基本物资供应，货运列车仍继续运行。(完)

(责编：冯粒、曹昆)
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