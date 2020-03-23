外交部：中方将尽力向有需要的国家提供战“疫”援助

人民网北京3月23日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持例行记者会。记者会实录如下：

问：当前，新冠肺炎疫情在全球扩散蔓延，很多国家医疗物资供应不足。你前几天说中国已经宣布向82个国家提供援助，请问中国是否还会对其他国家提供援助？

答：疫情没有国界，人间自有真情。在中国人民抗击新冠肺炎疫情最困难的时候，国际社会为中国提供了宝贵政治支持和医疗物资捐助。随着中国国内疫情防控形势持续向好，中国在继续做好国内疫情防控的同时，也一直在力所能及的范围内，向有需要的国家提供援助。

对于曾经为中国抗击疫情提供援助的国家，如果有需要，我们一定会投桃报李。对于疫情严重、防控物资缺乏的友好国家，特别是亚非拉地区的许多发展中国家以及非盟等区域组织，我们也会尽力提供援助。

我上次说过，除政府间援助外，中国的地方政府和企业也已经行动起来，积极向疫情严重的国家捐赠物资。据我了解，截至目前，中国地方政府已经向阿尔及利亚、安哥拉、保加利亚、法国、德国、伊朗、伊拉克、意大利、日本、老挝、黎巴嫩、马来西亚、巴基斯坦、秘鲁、韩国、瑞士、突尼斯、土耳其、美国等19个国家的地方政府捐赠了医疗物资。中国企业也已经向柬埔寨、加拿大、多米尼加、埃塞俄比亚、法国、德国、伊朗、意大利、日本、韩国、老挝、马耳他、蒙古、缅甸、荷兰、巴基斯坦、沙特、坦桑尼亚、英国、美国等20个国家捐赠了物资。很多在海外经营的中资企业也本着人类命运共同体的意识和高度的社会责任感，向当地人民捐赠了物资。

中方这么做，是对国际抗疫斗争的坚定支持，是对全球公共卫生安全的积极贡献，体现了负责任的大国担当，也践行了中方所倡导的构建人类命运共同体的理念。

问：据报道，美国总统特朗普在20日及21日的记者会上称，中国本可以更早告知美方情况。另据美国媒体披露，3月20日，美国白宫国安会要求各联邦机构统一口径，通过各种途径对外宣称中国策划掩盖疫情，导致全球大流行。中方对此有何评论？

答：我看到了有关报道。同时，我也看到另一则报道称，3月20日，美国国务卿蓬佩奥对记者表示，中国、俄罗斯和伊朗等正在散布虚假信息，诋毁美国为防控疫情所做工作。

把这两则报道联系在一起看，在同一天，也就是3月20日，美方一方面要求联邦机构统一口径，对外攻击抹黑中国，另一方面又指责中国、俄罗斯和伊朗在散布虚假信息。我不禁要问，到底是谁在散布虚假消息，是谁在混淆视听、颠倒黑白？美方这种造谣污蔑、贼喊捉贼的把戏，实在太拙劣了。

上周五，我以时间线的方式，详细介绍了疫情发生以来中方向美方通报疫情信息及中美双方沟通的基本情况。中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世卫组织以及包括美国在内的有关国家和地区通报疫情信息，得到国际社会充分肯定、高度评价和普遍赞誉。在过去两个多月时间里，中国人民团结一心，众志成城，奋力抗击疫情，为全世界的抗疫斗争赢得了宝贵时间，也作出了重要贡献。

世卫组织最近表示，新加坡、韩国等一些国家正是充分利用了中方为世界争取的宝贵时间，采取必要防控措施，才使疫情蔓延得到了控制。而在这段宝贵的时间里，美方又做了什么？

中方自1月3日就开始向世卫组织和包括美方在内的各国定期通报信息，1月23日宣布关闭离开武汉通道。美国政府2月2日宣布全面禁止过去14天到访过中国的外国人入境，那时美国国内公布的确诊病例只有10余例。50天过去了，美国确诊病例由10余例已经激增到3万余例。这50天时间里，美方采取了什么有力措施？美方完全浪费了中方争取的宝贵时间，事到如今美方反而企图诋毁他人、转嫁责任，寻找替罪羊。这种做法既不道德，也不负责，不仅对美国自身的防疫工作丝毫没有帮助，对促进国际社会的抗疫合作也丝毫没有帮助。

这里我要再次敦促美方，立即停止对疫情政治化、停止对中国污名化，停止诋毁他国，美方还是集中精力做好自己的事，为世界各国携手抗击疫情、维护全球公共卫生安全发挥建设性作用。

问：目前，各国要求东京奥运会延期的呼声很多。中方也希望东京奥运会延期吗？

答：我们注意到这方面的报道以及有关国家提出的要求。中方支持日方举办东京奥运会的立场没有变化。当然我们也会尊重国际奥委会和日方协商作出的决定。

问：你上周宣布了中方将同欧亚及南亚地区国家举行新冠肺炎疫情防控问题视频会议的消息。能否介绍一下会议的具体情况？

答：3月20日，中国外交部会同国家卫健委和海关总署举行网络视频会议，向欧亚和南亚地区19个国家介绍中方新冠肺炎疫情防控经验。有关消息稿已经发布，你可以查阅。

与会各国均高度重视此次视频会议，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、乌克兰、白俄罗斯、摩尔多瓦、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚等11个欧亚国家，以及巴基斯坦、阿富汗、斯里兰卡、尼泊尔、孟加拉国、马尔代夫、印度、不丹等8个南亚国家卫生部门、疾控中心负责人和外交、民航、海关等跨部门官员以及世界卫生组织驻有关国家代表参加了会议。

中方专家结合外方关切，就疫情防控、临床诊疗、设施保障、口岸检疫等介绍经验做法，并回答外方提出的80余个问题。会议持续4个小时，参会代表超过200人，取得了良好效果。

外方代表高度评价中方为世界公共卫生事业作出的贡献，认为举行此次视频会议十分及时、必要，中方经验对指导本国疫情防控具有重要借鉴意义。各方愿同中方进一步加强交流合作，携手应对疫情挑战。

中方将继续秉持人类命运共同体理念，弘扬守望相助、同舟共济精神，与包括欧亚和南亚国家在内的国际社会深入开展防疫合作，共同维护地区和全球公共卫生安全。

问：中国驻美大使崔天凯在接受美国媒体AXIOS和HBO采访时表示，外交官揣测新冠病毒来源是疯狂且非常有害的。这一言论代表中国外交部的官方立场吗？

答：过去一段时间，我在外交部例行记者会上多次阐明中方在这一问题上的立场，我今天可以再重复一下。

新冠病毒源头的问题是一个科学问题，需要听取科学和专业的意见。世卫组织和国际社会有明确的共识，那就是不能将病毒同特定的国家、地区或者种族相联系，反对借此搞污名化。

一段时间以来，个别美国政客和高官诋毁中国政府和中国人民的抗疫努力，借新冠病毒对中国进行污名化，我们对此坚决反对。疫情当前，世界各国应当同舟共济、共克时艰，这时候试图转移视线、推卸责任，不仅对本国的防疫工作丝毫没有帮助，对促进国际社会防疫合作也丝毫没有帮助。

问：近日，美国国务院官员在对外吹风时表示，美方对中方驱逐美国驻华记者事先毫不知情，如果事先可以进行沟通，就可以避免过度反应。请问中方是否接受美方的说法？是否考虑过通过沟通来避免情况恶化？

答：美方的说法与事实严重不符，完全是混淆视听。事实上，一段时间以来，中方多次在北京和华盛顿就相关问题向美方提出严正交涉。这里我可以做一个简要介绍。

2月18日，美方宣布将5家中国媒体列为外国使团进行管理。

2月19日，中国外交部发言人对此表示强烈不满和坚决反对，并表示美方对中国媒体在美机构正常运作进行干扰、横加阻挠，毫无道理，不可接受，敦促美方摘下意识形态有色眼镜，摒弃冷战零和博弈思维，停止采取损害中美互信与合作的错误举措，强调中方保留作出进一步反应的权利。

2月20日，中国外交部美大司负责人就此事向美国驻华使馆负责人提出严正交涉，强烈敦促美方摒弃意识形态偏见，立即纠正错误政策和做法，并明确告诉美方，中方保留采取相应反制措施的权利。

2月25日，美国媒体报道称，美方可能会驱逐中国媒体驻美记者。2月26日，中国外交部新闻司负责人就此向美国驻华使馆负责人提出严正交涉，明确告诉美方，如果美方对中国在美新闻机构采取骚扰和限制措施，中方必将采取在规模上和力度上对等的措施。在这一问题上，美方切勿低估中方决心。

2月28日，中国驻美国使馆负责人明确告诉美国国务院东亚局负责人，美方按外国使团列管中方媒体在美机构，是典型的政治驱动，这不仅会限制中方媒体正常活动，也将给两国关系带来严重负面影响。中方坚决反对并敦促美方立即改弦更张、纠正错误。

3月2日，美方宣布大幅削减、变相驱逐60名中国媒体驻美机构员工。在美国务院举行的电话背景吹风会上，美方官员已经被记者问到是否对中方可能采取反制措施有所准备。

同日，中国驻美大使就此事向美方提出严正交涉，敦促美方立即改弦更张、纠正错误。中方明确告诉美方，如果美方坚持执行有关限制措施，中方只能采取规模和力度上相当的对等反制措施。

3月3日，中国外交部新闻司负责人向美国驻华使馆负责人提出严正交涉，重申中方坚决反对并谴责美方驱逐中国媒体记者行为，敦促美方立即纠正错误，表示中方保留作出反应和采取措施的权利，并强调美方冒犯挑衅在先，中方正当防卫在后。同日，中国外交部发言人在例行记者会上向美方传递了同样的信息。

3月11日，中国外交部新闻司负责人再次向美国驻华使馆负责人提出严正交涉，并明确表示，美方所谓的“对等”账算错了，中方所有选项都在桌上，希望美方高度重视中方关切，三思而后行，不要低估中方的决心和意志。如果美方执意在错误道路上越走越远，中方不会忍气吞声，必将坚决反制，奉陪到底。勿谓中方言之不预。

上述事实清清楚楚、明明白白地说明，中方从美方挑起事端的第一天起就已经正告美方，中方保留作出反应和采取措施的权利，如果美方一意孤行，必将面临严重后果。遗憾的是，美方自始至终置若罔闻，置中方多次交涉和严正立场于不顾，在错误道路上越走越远。美方对中方将要采取必要反制措施完全心知肚明，这时候不要再假装无辜，也不要假装惊诧。事实上，美方从对中国媒体采取行动的第一天起，就知道要对自身行动负责，就知道中方绝不会吞下这颗苦果。

最后，我要再次强调，中方对有关美国媒体采取的措施完全是必要对等反制，完全是正当合理防卫。现在，美方又玩起了混淆视听的把戏。这里我要再次正告美方，认真对待中方严正立场，停止对中国媒体的政治打压和无理限制，立即改弦更张、纠正错误。否则，中方将继续奉陪。

问：今天上午，中国政府向柬埔寨派遣的医疗专家组已经抵达金边。我们注意到这是新冠肺炎疫情发生以来，中国向周边国家派出的第一支抗疫医疗队。这是否与中国同柬埔寨之间特殊友好关系有关？你能否介绍，除派遣医疗专家组外，中方还向柬方提供了哪些抗疫援助？

答：为帮助柬埔寨防控新冠肺炎疫情，中国政府向柬埔寨派出抗疫医疗专家组。专家组一行7人已于今天上午抵达金边，受到柬埔寨政府和人民的热烈欢迎。中方还向柬方捐赠了一批防疫物资，包括检测试剂、N95防护口罩、一次性医用外科口罩、防渗透隔离衣、医用防护服等。

新冠肺炎疫情发生以来，柬埔寨西哈莫尼国王和莫尼列太后向习近平主席致信慰问并提供现汇捐助，洪森首相在疫情初期特意访华，表达对中国战胜疫情的坚定信心和支持。柬埔寨社会各界也纷纷向中方提供捐款和防疫物资，积极支持中国人民打赢这场疫情防控阻击战。

当前，柬埔寨疫情防控处于吃紧状态。中方当然要尽最大努力向柬方提供全方位的帮助，这不仅是中柬特殊友好的体现，也是中柬作为命运共同体和铁杆朋友的应有之义。我们将继续同柬方密切合作，共同战胜疫情，共同为维护地区公共卫生安全作出贡献。

问：非洲是国际公共卫生安全的薄弱环节。目前大多数非洲国家都出现疫情，非洲疾控中心预测，下阶段非洲疫情可能会大规模暴发。马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会已向非洲国家捐赠抗疫物资，并于3月22日运抵埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴。能否介绍一下目前中方对非抗疫援助的整体情况？

答：中非是好朋友、好伙伴、好兄弟，双方一直相互支持、相互帮助。中国发生新冠肺炎疫情以来，非洲国家和地区组织通过不同方式对中方抗疫行动给予有力声援和宝贵支持。中方高度关注非洲疫情形势，积极向非洲国家和非盟提供包括检测试剂、医用防护品等各类物资援助，部分物资已经运抵。中方还组织专家同非方召开抗疫经验交流视频会议，动员援非医疗队积极参与所在国抗疫行动。很多中国企业、民间机构以及在非侨胞也自发向非方提供援助。

我们赞赏马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会向非洲国家捐赠抗疫物资的善举，这生动体现了中国人民对非洲人民的友好感情。下一步，中方将继续加大对非洲国家抗疫行动的支持力度，中国政府紧急援助的抗疫物资将分批运抵非洲，中方也将继续协调和推动中国企业和民间机构积极向非洲国家提供抗疫支持。

问：第一个问题，最近一段时间，中国新冠肺炎疫情输入病例不断增加，你能否介绍更多情况？其中有多少外国人？大部分人是否是从海外回国的华人华侨？第二个问题，此前中方提到的向中国提供援助的国家名单中没有印度。如果我没记错，此前印方根据中方需要提供了15吨物资援助。当前，印度新冠肺炎病例不断增加，中方是否计划向印方提供援助？中印双方是否就此进行沟通？

答：我先回答第一个问题。根据中国国家卫健委今天上午发布的统计数字，截至3月22日24时，共有累计报告的境外输入确诊病例353例。至于其中有多少是外国人以及他们的国籍，这些具体问题我不掌握。如果你关心的话，可以向主管部门询问。

关于第二个问题，新冠肺炎疫情发生后，中印就疫情防控保持着沟通与合作。莫迪总理向习近平主席致慰问信，苏杰生外长同王毅国务委员通电话。印方还对华援助了医疗物资，印度社会各界也通过各种方式支持中国抗疫，我们对此表示赞赏和感谢。中国驻印使馆同印度卫生部门建立联系机制，及时向印方通报疫情信息和进展。中方也为印度政府接回在湖北的印公民提供必要帮助和便利，并保障在华印度公民身体健康和生命安全。

当前新冠肺炎疫情在全球多点暴发，持续扩散蔓延。我们注意到当前印度国内疫情的形势。这里我要说的是，中印是世界上仅有的两个人口超过10亿的大国，在公共卫生领域面临共同挑战。中方愿同印方分享疫情防控、诊疗经验，也愿根据印方需要，进一步提供力所能及的支持和帮助。

另外我刚才在介绍上周中方同部分欧亚和南亚国家举行视频会议情况时提到了印度，印度也参加了有关视频会议。双方的沟通是非常顺畅的，也是非常密切的。

(责编：于洋、杨牧)