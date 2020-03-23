中国驻蒙古国大使：我们有信心、有能力、有把握打胜这场战“疫”

中国驻蒙古国大使馆

人民网乌兰巴托3月23日电（记者 霍文）3月23日，中国驻蒙古国大使馆在官网发布了致在蒙中国同胞的一封信，内容如下：

新冠肺炎疫情发生以来，在习近平主席亲自部署指挥下，全国人民万众一心，为抗击疫情付出巨大努力，国内疫情防控形势持续向好。3月19日，我国首次实现新增本土确诊病例和疑似病例零报告，取得了阶段性胜利。现在全国正在稳步恢复生活生产秩序，我们将全力巩固好来之不易的抗疫成果，也有信心、有能力、有把握早日战胜这场疫情。

在全国人民抗击疫情的关键时刻，旅蒙同胞们心系祖国，捐钱捐物，踊跃支援祖国的抗疫斗争。我们不会忘记大家为打赢这场疫情做出了重要贡献，提供了宝贵支持。中国驻蒙古国大使馆向可敬、可爱的旅蒙同胞们致以衷心感谢和崇高敬意。

一直以来，海外同胞的健康安全始终牵动着党和政府的心。习近平主席专门强调要加强对境外我国公民疫情防控的指导和支持，做好各项工作，保护大家的生命安全和身体健康。中国驻蒙古国大使馆一直关注着旅蒙同胞们，始终同大家站在一起。一段时间以来，我们同蒙古政府和有关方面保持着密切高效沟通，请他们保障好大家的健康与合法权益。我们与在蒙华侨华人、中资企业、留学生等加强了联系，大家遇到的实际困难，我们都感同身受，已经采取了措施积极解决，还会陆续采取更多措施，争取给大家提供更多便利。我们也很欣慰大家都及时关注了使馆发布的疫情领事提醒，根据指导努力做好个人防护。接下来，我们将继续做好应急值守，不断克服困难，尽最大努力向大家提供指导和帮助，为大家排忧解难。疫情是一场考验，但我们愿与同胞们风雨同舟，共克时艰！

目前蒙古新冠肺炎确诊病例累计10例，均为输入性病例，随着输入性病例不断增加，蒙古疫情防控压力不断加大。为更好维护广大同胞的健康和安全，我们向大家提出以下几点建议：

一是理性看待，坚定信心。总的来看，疫情发生以来蒙古政府高度重视防疫工作，反应迅速，措施严密。希望同胞们理性看待疫情，保持乐观心态，不信谣、不传谣，避免恐慌情绪。密切关注蒙古卫生部疫情通报及我馆相关通知提醒，遵守当地法律和有关防疫规定，了解防疫基本知识，掌握正确求助、就医办法。

二是保持卫生，做好防护。勤洗手、勤通风、勤消毒，加强锻炼、增强免疫力。注意日常防护，出门佩戴口罩，避免前往人群密集场所，不举办或参加集会、聚餐等活动，尽量减少面对面接触。合理储备疫情防护应急用品，不参与恐慌性抢购。

三是避免流动，降低风险。现阶段，请广大同胞尽量避免旅行，减少乘坐密闭式交通工具，防范发生交叉感染。如确因故需要旅行，请务必严格遵守当地防疫规定和法律，主动配合相关防疫检查和措施。由于蒙古采取的防疫措施，离蒙回国通道基本关闭，综合来看，“原地不动”才是最安全、最有效、最科学的个人防护。

四是团结互助，共克时艰。大家身在海外，远离家人，越是在这样的特殊时期，越应该发扬团结一致的中华民族优良传统。我们呼吁中资机构、侨社和留学生团体充分发扬互帮互助精神。我馆将竭尽所能帮助有需要的同胞，在蒙中国公民如需领事保护与协助，请随时拨打驻蒙使领馆领保电话和中国外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心12308热线。

同胞们，朋友们，祖国就是你们最坚强的后盾，你们的健康和安全，就是我们最大的关切。中国驻蒙古国大使馆愿同大家配合好，齐心协力打赢这场防疫战！祝愿所有旅蒙同胞健康平安！

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