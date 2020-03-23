西班牙在华企业：“我们将在所有市场复制中国复工经验”

人民网北京3月23日电 随着中国疫情得到控制，西班牙大型跨国汽车零配件公司海斯坦普（Gestamp）在中国的工厂已经逐渐复工。面对其他国家市场不断严峻的疫情局势，该公司表示将把在中国复工期间的经验应用在其他市场的复工中。

据西班牙人网站报道，该公司在春节前暂停了中国的11家工厂以迎接假期，但随后爆发的新型肺炎疫情让这家公司在华工厂假期不得不又延长了3个星期。

不过目前，海斯坦普在中国的所有工作中心，包括11个工厂、2个研发中心和该公司亚洲代表处的几个办事处，都在逐渐恢复正常工作。

在复工过程中，海斯坦普公司按照政府规定在其所有工作地采取了最严格的安全措施，以保证其在中国所有员工的安全，还着重加强了对工作地的清洁。

海斯坦普公司在中国拥有近4,000名员工，在中国的业务占全球营业额的9％，约为8.16亿欧元。

该公司表示，中国工厂恢复正常可以为其欧洲及世界其他地区的供应链恢复正常提供保障。

中国经济正在重回正常轨道，不过西班牙目前疫情形势日益严峻。

汽车和零配件行业是受全球疫情影响最大的领域之一。西班牙所有汽车生产厂都已关闭，这也影响到了海斯坦普。该公司的人士透露：“我们为西班牙本土品牌进行零件生产，因此，接下来我们的产量也将逐渐减少。”

面对全球疫情危机，海斯坦普公司表示：“我们是一家全球化公司，因此，我们始终从全球学习，并将学到的东西应用于世界所有国家。”而在中国复工过程中积累的经验，将用于未来在其他国家复工的实践中。

谈及从中国获得的最好经验，他们认为是“采取正确合适的措施，然后静待一切好起来，这也是我们在全球其他工厂中所采用的方法。”

该公司认为，“我们处于复杂的全球环境下，这时候所有人的合作至关重要。”同时，海斯坦普公司表示，将借助从中国学到的经验教训，在西班牙和其他市场走出困境。（赵健）

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