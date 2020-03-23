患难见真情！多国领导人社媒平台发声感谢中国

【编者按】疫情是人类共同的敌人，中国与各国患难相扶。对于危机时刻送到的帮助，多国及国际组织领导人亲自发布社交媒体消息或通过电视讲话，对中国表示真诚谢意。

塞尔维亚总统武契奇：我们永远不会忘记中国朋友的帮助。“这份恩情塞尔维亚人民永远不能忘记。我们知道如何回报他们，如果有一天他们陷入困境，我们除了爱与尊重，还会给中国最大的支持！”

斯洛伐克总理佩列格里尼：这批物资包括100万只一次性口罩以及10万份新冠病毒快速检测试剂。感谢中国的巨大善意。

（当地时间3月19日，一架载有一批紧急医疗物资的斯洛伐克政府专机从中国飞抵斯首都布拉迪斯拉发机场。斯洛伐克总理总理彼得·佩列格里尼和内务部长德尼莎·萨科娃亲自到机场迎接。）

欧盟委员会主席冯德莱恩：李克强总理表示中国准备提供20万只N95口罩、200万只外科口罩和5万个检测试剂盒。1月，欧盟曾向中国捐助50吨物资。如今，我们十分感激中国的支援。我们应在彼此需要的时候伸出援手。

捷克总统泽曼：我要感谢中华人民共和国，因为中国是唯一一个向捷克提供医疗物资援助的国家。据我所知，我们已经有7架飞机前往中国，首批病毒检测试剂也已经抵达捷克共和国。

（当地时间3月19日晚上，捷克总统泽曼就新冠肺炎疫情发表电视讲话，表示支持政府在防控疫情蔓延上所采取的一系列非常措施，他呼吁民众充分重视疫情的同时也要避免恐慌，鼓起勇气，无条件团结在一起。）

津巴布韦总统姆南加古瓦：感谢中国对津巴布韦应对新冠肺炎疫情提供的全方位支持。

意大利外长迪马约：“近几天中国将向意大利派遣物资和一批专业的医疗专家队伍，他们是第一批面对新冠病毒的人，有着丰富经验，对此，我十分感谢中国政府。”

法国外交部长勒德里昂转发法国外交部推文：收到空运到达的中国援助物资。这批物资将用于医务人员的防护。

伊朗外交部：伊朗外交部发言人感谢中国政府和人民对伊朗抗击新冠疫情伸出援手。

伊朗驻华大使馆：无论是送上加油打气的祝福、解燃眉之急的防疫物资，还是分享宝贵的抗疫经验，我们都从中感受到了中国与我们患难与共、守望相助的情谊，我们对此感念于心。

资料来源：新华社、央视新闻、推特、新浪微博

(责编：崔越、杨牧)