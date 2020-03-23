中国厦门航空首个海外战“疫”物资包机顺利抵达雅加达

人民网雅加达3月23日电（记者徐伟）3月23日凌晨，中国厦门航空（厦航）首个海外抗击新冠肺炎疫情物资包机搭载17吨由印尼AG基金会和慈善机构从中国采购的防疫物资与医疗用品顺利抵达印尼首都雅加达。

据了解，这批由民间采购的抗疫物资主要包括80万个新冠肺炎病毒快速检测试剂盒及5万双医用手套等，相关物资随后将捐赠给印尼政府，用于抗击新冠肺炎疫情。截至3月22日，印尼新冠肺炎确诊病例已升至514例，另有48例死亡病例。

厦航雅加达办事处总经理徐捷3月23日在接受记者采访时表示，该航司3月21日下午接到运输抗疫物资紧急任务后，公司领导高度重视，部署各部门第一时间展开运行保障工作。为迅速将防疫物资运送到位，厦航紧急调配787宽体机执飞，并配备双机长、双副驾驶飞行阵容，调空机从厦门飞往广州，再通过包机直飞雅加达将所有物资于48小时内运抵印尼。

新冠肺炎疫情爆发以来，厦航迄今为止已累计出动航班3094班次，运输逾2000吨防疫物资，其中国际方向占比30%。今年3月以来，厦航国内货邮量较上月同期增长75.9%，国际货邮量增长66.9%。

为助力抗击新冠肺炎疫情，厦航主动沟通协调舱位，开辟物资运输绿色通道，优先运输防疫物资，确保物资运输顺畅高效。此外，为尽早将物资运抵目的地，厦航充分利用宽体机的优势，灵活调配机型。截止目前，已累计将737换为787机型“小改大”调整44架次。

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