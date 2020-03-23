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欧洲新冠肺炎疗法临床试验在法启动

2020年03月23日15:45  来源：新华网
 

新华社巴黎3月22日电（记者陈晨）法国国家卫生和医学研究所22日发布新闻公告说，欧洲针对新冠肺炎4种治疗方法的临床试验在法国启动，该试验在法国的部分涉及至少800名新冠肺炎重症患者。

试验项目主导人、法国传染病学专家弗洛朗丝·阿代尔说：“在分析了导致严重急性呼吸综合征（SARS）、中东呼吸综合征（MERS）和新冠肺炎（COVID-19）的3种冠状病毒的相关科学文献后，我们得出了一份将要检测的抗病毒分子清单，它们是瑞德西韦、联合使用洛匹那韦和利托那韦、洛匹那韦和利托那韦组合与β干扰素相结合以及羟氯喹。”这项名为“发现”的试验目的就是评估这4种疗法的有效性和安全性。

她说，这份清单是根据世界卫生组织提供的优先治疗方法清单编制的。该试验的一个优势是可以随时根据治疗结果进行改进和调整。

根据公告，试验预计涉及比利时、荷兰、卢森堡、英国、德国和西班牙等多个欧洲国家的3200名患者，在法国将涉及至少800名因感染新冠肺炎住院的重症患者。阿代尔说，在法国的患者招募工作即日开始。“最初我们将在巴黎、里尔、南特、斯特拉斯堡和里昂5地的5家医院开展试验，逐步扩展到至少20家医疗机构参与进来。”

据介绍，分配给某个患者的治疗方法将是随机的，但患者本人和医生知道使用的是哪种疗法，其有效性和安全性将在患者接受15天治疗后进行评估。

阿代尔说，这意味着无效的治疗方法可能很快就会被放弃，被研究过程中出现的其他方法所取代。“因此，我们将能根据最新科学数据做出实时反应，以便为患者提供最好的治疗。”

截至当地时间22日晚，法国累计新冠肺炎确诊病例16018例，死亡674例。

(责编：崔越、燕勐)
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