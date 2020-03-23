中国驻美大使呼吁中美合作抗击新冠肺炎疫情

新华社华盛顿3月22日电 中国驻美国大使崔天凯22日表示，面对新冠肺炎疫情在全球蔓延，中美两国应并肩合作抗击疫情。他感谢支持过中国抗击疫情的美国人民。

崔天凯当天在接受美国新闻网站Axios和HBO电视台联合采访时说，中美两国正在面对的是全球公共卫生挑战，两国必须要并肩合作抗击病毒，恢复经济正常运行，重塑人们对世界经济的信心并培育应对其他类似危机的能力。

崔天凯说，疫情防控必须在全球范围取得成功，否则没有一个国家是安全的。中国目前正努力同其他国家开展抗疫合作，并向周边国家及意大利等国提供援助。他同时对美国国内疫情发展表示关注，对支持和帮助中国抗疫的美国人民，包括企业、团体和专家们表示感谢。

在回应有关美国个别政客将新冠病毒称为“中国病毒”时，崔天凯指出，世界卫生组织的疾病命名规则寻求避免污名化，不予人病症与特定地理位置、人群甚至动物相关的印象，希望这一规则能得到遵守。他同时说，揭示病毒的来源是科学家的工作，而不是由外交官或者记者来进行揣测的，臆测对任何人都没有好处，而且非常有害。

崔天凯强调，中美两国必须为双边关系未来发展及子孙后代的福祉做出正确选择，唯有双方共同努力，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，两国人民才能拥有美好未来。

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