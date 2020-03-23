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综合消息：非洲新冠肺炎病例继续增加 多国号召民众居家隔离

2020年03月23日15:42  来源：新华网
 

新华社坎帕拉3月22日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲已有超过40个国家和地区报告了新冠肺炎确诊病例，多国政府升级防控措施，包括关闭海陆空口岸，号召国民居家隔离和避免外出等。

莫桑比克22日首次报告确诊病例。

截至22日，南非累计确诊病例274例，布基纳法索75例，塞内加尔67例，喀麦隆40例，刚果（金）32例，尼日利亚30例，科特迪瓦25例，加纳24例，卢旺达19例，毛里求斯18例，多哥16例，肯尼亚15例，坦桑尼亚12例，埃塞俄比亚11例，赤道几内亚9例，加蓬5例，刚果（布）和中非共和国各4例，佛得角和赞比亚各3例，毛里塔尼亚、津巴布韦、贝宁和尼日尔各2例，冈比亚、安哥拉、厄立特里亚和乌干达各1例。

为加强疫情防控，关闭国际航线和边境口岸的国家增多。肯尼亚政府宣布，从25日开始暂停所有国际客运航班，在25日前入境肯尼亚的人必须在政府指定隔离点强制自费隔离。尼日利亚将从23日起关闭首都阿布贾和经济中心城市拉各斯的主要机场，暂停全国范围内的铁路运输。加纳从22日午夜起关闭海陆空口岸两周。

不少国家号召国民居家隔离，尽量避免外出。津巴布韦总统埃默森·姆南加古瓦22日要求全体国民避免一切不必要的旅行和外出。卢旺达政府禁止除提供食品、药品、燃料、清洁产品和其他基本服务之外的商店和市场营业，除提供基本服务的人员外，所有公共和私人机构员工均应在家工作。乌干达总统穆塞韦尼建议公众尽量待在家中，减少使用公共交通工具。

新冠肺炎疫情对非洲经济的影响不容忽视。联合国非洲经济委员会执行秘书薇拉·松圭日前表示，新冠肺炎疫情在世界范围内持续传播，对非洲国家的影响包括旅游业受损、外国直接投资减少、资本外逃、投资放缓等，这些因素将加剧非洲失业状况。（执笔记者：张改萍；参与记者：肖玖阳、王松宇、邢建桥、许正、郑扬子、储信艳、赵宇鹏、张玉亮、乔本孝、聂祖国、吕天然、李斯博、高竹、荆晶、文浩）

(责编：崔越、燕勐)
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