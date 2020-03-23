综合消息：土耳其以色列确诊病例均破千 中东新冠肺炎疫情趋紧

新华社开罗3月22日电 综合新华社驻中东地区记者报道：新冠肺炎疫情在中东地区迅速蔓延。截至22日，该地区疫情最严重的伊朗累计确诊病例已超2万例，土耳其和以色列累计确诊病例均超过千例，叙利亚当天通报了首例确诊病例。面对严峻形势，中东各国进一步加大疫情防控力度。

伊朗卫生部22日宣布，伊朗新增新冠肺炎病例1028例，累计确诊21638例，其中死亡1685例。德黑兰市副市长古达兹22日宣布关闭市内所有商业中心，只有药店和便利超市允许开业。此外，伊朗政府正在将伊朗占地面积最大的商场伊朗购物中心部分改造为方舱医院。

土耳其卫生部22日宣布，该国新增新冠肺炎确诊病例289例，累计确诊1236例，其中死亡30例。土耳其航空公司在社交媒体上表示，该公司3月27日至4月17日将停飞除香港、莫斯科、亚的斯亚贝巴、纽约和华盛顿5个目的地以外的所有国际客运航班。

以色列卫生部22日说，该国新增新冠肺炎确诊病例188例，累计确诊病例达1071例，死亡1例。以色列从当日起每天将对约3000人进行新冠病毒检测。

叙利亚卫生部22日宣布该国出现首例新冠肺炎确诊病例。据悉，该病例年龄约20岁，来自境外已出现疫情的地区。除了采取暂停公共交通、关闭部分边境口岸等措施外，叙利亚政府决定在各省组建19个疫情监测应急小组，并在大马士革、阿勒颇和拉塔基亚建设病毒检测备用实验室。

埃及累计新冠肺炎确诊病例22日增至327例，累计死亡14例。埃及旅游与文物部21日宣布，自3月23日至31日，埃及境内所有博物馆、考古遗址、景点一律关闭并进行消毒。

伊拉克22日累计新冠肺炎确诊病例233例，累计死亡20例。伊拉克为应对疫情成立的紧急委员会当日宣布，将首都巴格达实施的宵禁延长至3月28日，全国学校继续停课，暂停进出伊拉克的国际航班禁令也将延长至28日。

科威特卫生部22日宣布，科威特当天新增新冠肺炎确诊病例12例，累计确诊病例188例，其中治愈30例。科威特政府当天宣布，即日起在全国范围内实施宵禁，宵禁时间段为每日17时至次日凌晨4时，违反宵禁的人将面临最多3年的监禁和1万科威特第纳尔（约合3.3万美元）的罚款；公共和私营部门在已经停工两周的基础上再延长两周，直至4月12日，同时关闭全国除超市和药店以外的所有商店。

摩洛哥22日累计新冠肺炎确诊病例115例，其中死亡4例。摩洛哥内政部宣布，从当地时间22日凌晨开始，除运输必需品和就医等特殊需求外，禁止一切城际交通。

截至22日，沙特阿拉伯累计有新冠肺炎确诊病例511例；约旦累计112例；阿尔及利亚累计201例；卡塔尔累计494例；巴林累计334例；黎巴嫩累计248例。（执笔记者：王健；参与记者：陈霖、陈文仙、杨元勇、吴丹妮、李碧念、张淼、王薇、涂一帆、苏小坡、陈斌杰、潘晓菁、黄灵、冀泽、李良勇、郑一晗、郑思远、聂云鹏）

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