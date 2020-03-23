蒙古国拟于2025年恢复使用传统蒙文 有望进入两种蒙文并用时代

2019年5月3日，蒙古国立大学举办“蒙古文字节“活动。图为传统蒙文书法获奖作品展示。（图片来源：蒙古国立大学图书馆网站）

人民网乌兰巴托3月23日电（记者 霍文）3月18日，蒙古国政府会议通过了《蒙古文字国家纲要》（三期），自2020年至2024年，各级政府部门以及文化、艺术、科学、媒体等领域共同合作，提升传统蒙文（回鹘式蒙古文）的应用水平。根据2015年生效的《蒙古语言法》相关条文，自2025年1月1日起，蒙古国官方拟恢复使用传统蒙文，政府公文同时使用西里尔蒙文和传统蒙文，有望进入两种蒙古文字并用时代。

新纲要内容包括4大目标56项措施，涉及蒙古国各级政府部门和通讯信息技术局、标准计量局、国家统计委员会、公务员委员会、科学院语言研究所及新闻、教育及非政府组织等各行各业。如通讯信息技术局需解决在网络环境中无障碍使用传统蒙文的统一码标准，标准计量局需制定两种文字在公文中并用的标准规范，科学院语言研究所、国家统计委员会等部门需建立蒙古人姓氏库更新系统，新闻媒体分阶段推进用两种文字印刷出版等相关筹备工作。

蒙古民族使用回鹘式蒙文即传统蒙古文字已有800多年的历史。1924年蒙古人民共和国成立不久，曾尝试使用拉丁文字替换回鹘式蒙古文，目的是巩固人民革命胜利成果，适应当时世界形势的发展，但未获成功。1941年蒙古人民共和国成立了达木丁苏伦等作家参加的文字改革委员会，筹备将回鹘式蒙古文改为西里尔蒙古文。

1946年1月1日起，蒙古人民共和国废弃了回鹘式蒙文，开始使用以斯拉夫字母为基础创制的新蒙文，也就是西里尔蒙文。蒙古国现行使用的官方语言西里尔蒙文共有35个字母，比斯拉夫文字母多2个。西里尔蒙文具有书面语与口语一致、便于印刷等优点。中国内蒙古自治区等地的蒙古民族一直使用回鹘式蒙文至今。

上世纪90年代前后，蒙古国有人提出恢复使用回鹘式蒙文。当时的世界发生了深刻变革，受苏联解体和东欧剧变的影响，蒙古国政治上开始实行多党制，经济上实行市场经济，人们在思想上掀起了恢复民族文化的浪潮。在此背景下，1990年，蒙古国部长会议作出了《关于组织全民学习传统文字的活动》的决议。1992年，蒙古国国家大呼拉尔（议会）作出了政府部门逐步恢复使用回鹘式蒙古文字的决定，但由于资金、印刷技术、师资力量等诸多原因，此项工作进展缓慢。

1995年蒙古国国家大呼拉尔通过了《蒙古文字国家纲要》（一期），旨在推动恢复使用传统蒙文。2008年蒙政府颁布了《蒙古文字国家纲要》（二期），向教育文化科学部等部门下达任务，至2015年加快恢复和扩大回鹘式蒙古文的使用，所需经费由政府下拨，同时鼓励外国和个人积极参与。该纲要指出，回鹘式蒙古文字是世界文化的重要组成部分，是蒙古民族的文化遗产，保护、使用、完善这一遗产是蒙古人的职责。

2010年，时任蒙古国总统额勒贝格道尔吉颁布了恢复和扩大传统蒙古文字使用的命令，并于次年7月11日“国庆—那达慕”节开始正式实施。该项命令规定，蒙古国总统、国家大呼拉尔主席、总理以及政府官员等政要在与外国同级别官员进行交流时，公文和信函必须使用回鹘式蒙文，并附当事国或联合国任一工作语言的翻译文稿；蒙古国公民的出生及结婚证明、各级教育机构颁发的相关证件、毕业证书等必须同时使用回鹘式蒙文和西里尔蒙文。

蒙古国总统巴特图勒嘎十分重视恢复和扩大传统蒙古文字使用。2018年5月，他颁布了《关于加强扩大传统蒙文使用工作的命令》，要求各级政府机构和相关部门各施其职，以确保2025年实现政府公文同时使用西里尔蒙文和传统蒙文，如期完成恢复和扩大传统蒙文使用的任务。蒙古国连续十几年举办“长生天传统蒙文书法比赛”，总统每次亲临现场参与活动，显示了蒙古国领导人对此项工作的重视。

蒙古国使用西里尔蒙古文字已有70多年的历史，除各级政府的印章一直保持西里尔蒙古文和回鹘式蒙古文并用的传统，30岁以下的蒙古国公民普通不懂回鹘式蒙古文字。1980年后，蒙古国部分中学开始开设回鹘式蒙古文课程，但推广效果并不理想。目前，蒙古国部分学校虽开设了回鹘式蒙文课程，但无论家长还是学生，并不重视这一课程的学习。

有关专家认为，1990年蒙古国开始实行市场经济体制，为恢复和扩大传统回鹘式蒙古文字的使用提供了条件。蒙古国国家大呼拉尔和政府多次下达关于恢复和扩大回鹘式蒙文使用的决议，蒙总统也多次下达加强该项工作的命令，并对各级政府部门提出了具体要求，这些举措将进一步推动蒙古国2025年力争实现各级政府文件进入西里尔蒙文和传统蒙文并用时代，为未来蒙古国全民推广使用传统蒙文奠定基础。

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