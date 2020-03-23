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财经随笔：英国酒吧，被疫情切断的“风景线”

2020年03月23日13:52  来源：新华网
 

新华社伦敦3月22日电 财经随笔：英国酒吧，被疫情切断的“风景线”

新华社记者于佳欣

刚刚过去的周末，本是英国人喝酒、聚会、放松的日子，伦敦的酒吧区却一片空寂。

为应对新冠肺炎疫情，英国首相鲍里斯·约翰逊日前宣布关闭英国的餐馆、酒吧、电影院、健身房等营业场所。英国卫生部22日发布的数据显示，英国新冠肺炎确诊病例数累计达5683例，较前一天增加665例；累计报告死亡病例上升至281例。

记者在以酒吧林立和夜生活丰富而闻名的伦敦SOHO区看到，街上弥漫着沉寂和冷清，大多数餐馆、酒吧和创意小店已经关闭，仅剩几家还在营业，但营业时间大大缩短。

英国酒吧文化历史悠久。下班后去酒吧喝喝酒、聊聊天，已成为很多英国人生活中必不可少的一部分，酒吧也因此成为英国大街上随处可见的一道风景线。

记者走进英国苏格兰知名手工啤酒品牌“酿酒狗”位于SOHO区的一家店，推门而入，偌大的空间总共只有3位顾客。这里的服务员告诉记者，平时热闹的时候能有200多人，如今却是个位数。尽管酒吧开启了外卖服务，但下单的人少得可怜。“这可不像点餐服务，喝酒要的是一个氛围。”

就在几天前，约翰逊曾呼吁民众尽量避开酒吧等公共场所，尽管当时并未强制要求关闭酒吧，但由于到店顾客数量骤减，很多酒吧宣布停业。

“酿酒狗”此前发布声明说，受疫情影响，公司收入损失约70%，未来将面临一场“生存之战”。

记者路过位于伦敦卡姆登区的一家私人酒吧时，店员正在做关店准备。酒吧服务员阿努姆说，过去酒吧一天能赚四五千英镑（1英镑约合1.16美元），近一周来每天都少于300英镑，如今的顾客数量不到原来的2%。

店里原本有20多个员工，如今只剩两人。“其他人已暂停工作回家，我们也从全职变成了兼职，”阿努姆说，“原来我一周工作四五十个小时，而过去10天一共只工作了8小时。”

“我从来没有经历过这样的事情，就像做梦一样，”阿努姆说，“如果酒吧关闭，我将没有收入来源，不知接下来会怎样，更不知这样的状态要持续多久。”

英国财政大臣里希·苏纳克日前表示，政府将向疫情期间所有不能工作的雇员支付其工资的80%，每月最高支付2500英镑。

“如果是这样最好，希望政策能早点落地，”听到这则消息的阿努姆说，“我们承受不起等待的代价。”

(责编：崔越、燕勐)
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