新华社华盛顿3月22日电（美国经济笔记）加征关税政策给美国应对疫情“添堵”

新华社记者高攀 熊茂伶 许缘

“对这些（从中国进口的医疗）产品加征关税将造成供应短缺，进一步加剧危机时期的公共卫生挑战。这将严重限制各级政府和商业医疗供应链在紧急事件期间的应急响应能力。” 在2018年8月美国政府拟对从中国进口部分商品加征关税的公开听证会上，美国卫生行业经销商协会会长马特·罗恩曾发出这样的警告。

“中国是我们进口医疗产品的前三大来源之一……尤其是手套几乎100%在中国生产，其他一些个人防护装备也是如此。” 在2019年6月的关税听证会上，美国卫生行业经销商协会副会长琳达·奥尼尔继续恳请美国政府不要对从中国进口的医疗用品加征关税，因为没有其他国家可以替代中国的制造生产能力。

然而，美国政府不顾广大企业和消费者的强烈反对，执意对从中国进口的一系列医疗用品加征关税。眼下，罗恩和奥尼尔的担忧正成为现实。受新冠肺炎疫情在美国扩散蔓延和美国政府对进口产品加征关税等因素影响，美国正面临口罩、手套、呼吸机、防护装备等医疗用品供应短缺的紧迫挑战。

前美国白宫贸易顾问、美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员查德·鲍恩近期发表的一份研究报告显示，美国政府已对从中国进口的约50亿美元医疗用品加征关税，约占美国进口全部医疗用品的26%。其中，可能用于应对新冠肺炎疫情的约11亿美元中国输美产品被加征25%的关税。

鲍恩表示，虽然美国政府已于3月10日和12日“悄悄”暂时豁免对中国输美部分医疗产品加征关税，但这只覆盖一小部分紧急需要的医疗产品，应对疫情效果有限。他认为，加征关税的贸易保护主义政策是造成当前美国医疗用品成本上升、供应短缺和医疗系统应对疫情能力受限的重要原因。

前世界银行行长佐利克日前也在《华尔街日报》撰文指出，美国卫生行业经销商协会曾预见性地警告美国政府，对医疗产品加征关税将把美国公共卫生应急准备置于险境，现在美国人正为这场贸易战付出代价。他呼吁美国政府立即取消对医疗用品的所有关税，以降低应对疫情的成本。

近几周来，越来越多的美国国会议员、商界组织、行业协会和制造商代表纷纷呼吁美国政府暂停、减少或取消对进口产品加征关税，以帮助应对疫情和阻止美国经济下滑。例如，代表100多家行业协会的支持自由贸易美国人联盟18日致信美国总统特朗普，敦促美国政府迅速采取行动、暂停对进口产品在“301条款”和“232条款”下加征关税。

该联盟援引美国世界贸易咨询公司的研究显示，暂停加征这些关税将为美国经济贡献超过750亿美元，相当于美国国内生产总值的0.4%。此外，关税减免也有助于增加美国家庭可支配收入，鼓励私营企业投资和提振市场信心。

然而，美国政府迄今并未展现出取消这些加征关税的诚意。迫于日益上升的公众压力，美国贸易代表办公室20日晚发表一则声明，邀请公众、企业和政府机构对是否有必要进一步调整“301关税”提交意见，但意见仅限于受加征关税影响、与应对疫情相关的医疗产品。

前美国副助理财政部长、彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔告诉新华社记者，美国贸易代表办公室作出上述决定是受政治考量驱动，他预计美国政府将免除对所有进口医疗设备和药品加征的关税，但同时保留对其他产品加征关税。

鲍恩则认为，美国当前的公共卫生危机要求美国政府全面逆转这些“自残”的关税政策。美国政府应扭转孤立主义策略，重振国际合作。他指出，试图将所有医疗设备生产搬回美国的想法纯属误导，受疫情影响美国国内制造业生产也可能在某个时刻中断，从全球多元化进口医疗用品好处多多。

新冠肺炎疫情也引发了美国人对美国与世界关系的新一轮热议。在佐利克看来，一些美国人正利用疫情鼓动与全球“脱钩”、实现更大程度的孤立，但这种想法在应对上世纪30年代大萧条时惨遭失败。他认为，2008年全球金融危机让美国人再次认识到，不能把自己与世界隔离开来；应对病毒、环境恶化、网络安全、食品危机、经济动荡等现代挑战，全球需要采取协调行动。

(责编：崔越、燕勐)