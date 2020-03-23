国际奥委会：推迟奥运是备选、不考虑取消 四周完成评估

新华社北京3月23日电（记者姬烨 肖亚卓）为了保护各方健康并遏制新冠病毒的传播，国际奥委会执委会在洛桑当地时间22日发布声明，表示将在未来四周内完成对疫情的评估，并完成对东京奥运会举办方案的详细讨论，推迟举办是备选方案之一，但取消东京奥运会不在议程之上。

随着新冠肺炎疫情在全球蔓延，外界对于东京奥运会能否在今年7月24日如期开幕越来越担忧。在当天召开紧急会议之后，国际奥委会执委会宣布启动针对东京奥运会的“前景规划”，这是国际奥委会首次官方承认考虑不同方案。在此之前，国际奥委会一直表示，各方仍按照东京奥运会如期举办的想法安排筹备工作。

声明表示，国际奥委会将与东京奥组委、日本政府和东京都政府紧密合作、详细讨论，完成对疫情对奥运会冲击的评估，包括对推迟举办可能性的评估。国际奥委会相信，未来四周将完成上述讨论。

国际奥委会执委会同时强调，取消东京奥运会不会解决任何问题，也不能帮助任何人。因此，取消东京奥运会不在议程之上。

声明表示，一方面，日本取得了显著进步，当地百姓正欢迎奥运圣火的到来。这坚定了国际奥委会对东道主日本的信心，国际奥委会可以在有一定安全限制、维护各方健康的原则下，在该国举办奥运会。

另一方面，在不同大洲不同国家有新的疫情暴发，确诊病例急剧增加。这让执委会决定国际奥委会需要采取进一步行动。

（如果不能如期举行，）一些奥运会的关键场馆可能不再可用，已经预订的酒店房间非常难以处理，至少33个奥运项目的全球赛历需要调整……而这些还只是众多挑战的一小部分。

因此，国际奥委会表示需要东京奥组委、日本政府、全部国际单项体育联合会和国家（地区）奥委会的全力支持与配合，也需要奥运持权转播商和奥运合作伙伴，以及奥运会所有赞助商、供应商的全力支持与配合。

在当天的执委会会议之后，国际奥委会主席巴赫致信全球奥林匹克运动员，他再次强调说，保护每个人的身体健康、全力支持疫情防控工作是最高宗旨。“人的生命高于一切，包括举办奥运会。我希望，我们也正致力于此，来自五大洲的众多运动员、国家（地区）奥委会、国际单项体育联合会的愿望可以实现：那就是，在不知道这条黑暗隧道将要走多久的时候，我们希望奥运圣火能在隧道尽头成为一盏明灯。”

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