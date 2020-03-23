中资企业和华侨华人捐资支持南非抗击新冠肺炎疫情

人民网约翰内斯堡电（记者 李滢嫣）3月20日，中国驻南非大使馆举行捐款交接仪式，在南中资企业和华人华侨向南非政府转交300万兰特善款和新冠病毒检测试剂盒，坚定支持南方抗击新冠肺炎疫情。中国驻南非大使林松添，南非执政党非国大总书记马哈舒勒、卫生部长穆凯兹，南中经贸协会会长汪文安、华为南非公司总经理范文、南非华人警民中心主任李新铸、全非洲和平统一促进会会长徐长斌等出席仪式。中国驻南非使馆有关部门负责人、中资机构和华人华侨代表等参加。

林大使表示，在习近平主席坚强领导和亲自指挥下，中国政府和人民不惜一切代价，采取最全面、最严格、最彻底的果断举措，全国部署、全民动员，包括史无前例地封锁一座1100万人口的城市等，坚决有效将疫情遏制和消灭在中国境内并严防输出，为世界各国防控疫情争取了宝贵时间，付出了巨大牺牲，做出了重大贡献，充分彰显了大国责任担当，并形成了有效的“中国方案”和“中国处方”。

林大使说，中国本地新增确诊病例实现连续两天归零，新增确诊病例均为境外输入。中国大陆累计治愈出院人数超过7万。湖北方舱医院全部关闭，驰援湖北的各地医护人员也陆续结束救治任务返回。我很自豪的是，在华成百上千万外国人中只有29人确诊，仅2人死亡。在华8万多非洲留学生中仅有1人确诊并已治愈出院，约3000名南非留学生及其他南非公民无一确诊病例。南非和非洲没有出现从中国输入的确诊病例。在华外国公民生命健康安全得到有效保障。

林大使指出，不幸的是，新冠肺炎疫情正在全球肆虐，波及170多个国家和地区，中国以外确诊病例超过16万，是中国境内数量的2倍，其传播能力之强、扩散速度之快、蔓延范围之广超出人们想象。这再次表明，疫情防控是一场人与自然的全球之战，全球化时代各国休戚与共、命运相连，没有任何国家可以免疫或独善其身。唯一的正确选择就是秉持人类命运共同体理念，坚持科学防控，相互团结支持，共同应对这场席卷全球的疫情。

林大使说，当前疫情加速向南非等非洲国家蔓延传播，波及超过半数非洲国家。自3月5日南非出现首例确诊病例至今，短短两周确诊病例骤增至202例，成为撒哈拉以南非洲确诊病例最多的国家，疫情形势十分严峻。我们没有忘记，中国奋力抗击疫情以来，南非各界一直给予中国的充分理解与支持，多家南非企业更是慷慨捐款捐物，坚定支持中国战胜疫情。作为南非的好朋友、好伙伴、好兄弟，中国政府和人民已经并将继续向南方提供力所能及的援助，积极分享疫情防控经验，坚决支持南非抗疫。

林大使表示，我很高兴看到，在南中资企业和华人华侨也已经行动起来，今天，他们在此向南非政府捐赠300万兰特支援抗疫，其中南非朋友都熟知的华为公司单独捐赠100万兰特。此外，中方已向南非提供50人份新冠病毒检测试剂，500人份已经运抵，中国政府还将再向南方提供5000人份检测试剂。此次捐赠体现的是我们对南非政府和人民的兄弟情谊和团结力量，以及对南非战胜疫情的坚定支持和强大信心。

林大使说，我们积极协调在南中国企业优先保障当地口罩生产商原材料供应，支持当地华侨华人从中国紧急订购口罩生产设备，有关设备今天运抵南非，投产后预计口罩日产能约15万个。我们还鼓励中国企业向南非出口更多口罩等医疗物资，以满足当地抗疫需求。中国政府和人民会一如既往同南非政府和人民坚定地站在一起，直到赢得最终胜利。

穆凯兹部长首先代表南非政府和人民对中国政府和人民在南方抗疫的关键时刻给予宝贵支持和援助表示高度赞赏和衷心感谢，表示此举充分展示了中国人民给予南非人民的友谊、团结和力量，诠释了南中全面战略伙伴关系的深刻内涵，必将帮助南非克服和战胜疫情带来的艰难挑战。我将向拉马福萨总统及其领导的国家指挥委员会报告中方慷慨捐赠和坚定支持。

穆凯兹表示，我还要感谢中国提供的有效抗疫经验。中国采取减少人员流动等阻断病毒大规模传播的严格举措，不到10天内建成两座专门医院，并改建大量方舱医院，高效控制住疫情蔓延，完成了“不可能完成的艰巨任务”，为全球抗疫树立了典范，提供了“中国方案”，值得各国认真学习借鉴。南方还真诚希望学习北京等大都市在人员流动管理等方面的防控举措，坚决阻断病毒传播。

穆凯兹说，更重要的是，我还要感谢中国政府和人民有力保护南非在华公民健康安全。目前，中国境内8万多确诊病例无一南非公民，从武汉撤回的南非公民亦无一人感染，也无人抱怨。南非政府衷心感谢中方为此付出的巨大努力。此前南卫生部发表声明称“自由州省一位确诊病人曾接触过中国商人”，这是未经核实发布的错误信息。南非卫生部随即作出更正并致歉，我个人愿再次予以澄清，南非确诊病例中无一从中国输入。

穆凯兹表示，我最后感谢在南中资企业和华人华侨的善举。他们是南非经济社会发展的重要贡献者，也是南非真正的朋友。南中是一家人，南非高度珍视同中国的亲密友好关系，因此在南应对疫情采取严格措施下，我们积极协助中国“远望七号”科考船在德班补给。希望继续同中国兄弟齐心协力，携手战胜疫情。南中友谊万岁！

马哈舒勒总书记表示，由衷感谢中国在危难时刻向南方伸出援手，这再次表明南中两国两党是好朋友、好伙伴、好兄弟。中国党和政府多次支援南非，中国为南非及两党两国友好做出了巨大贡献，南非党、政府和人民永远铭记在心，并将积极回报。相信南非、中国和世界必将赢得抗疫的最后胜利。南中人民万岁！中国共产党万岁！非国大万岁！

南中经贸协会会长汪文安表示，在南中资机构为南非抗疫贡献绵薄之力体现了中国企业回馈南非社会的责任与担当。我们愿继续坚定支持南非政府抗击疫情，坚信在我们共同努力下，南非一定能早日战胜疫情。

华为南非公司范文总经理表示，值此困难时刻，华为坚定与南非人民站在一起,同舟共济，支持南非政府抗击疫情，对南非战胜疫情充满信心。作为全球5G领导者，除捐赠现汇外，华为也愿继续以高科技力量助力南方抗疫。

仪式现场，林松添大使、汪文安会长、范文总经理和侨领代表等向穆凯兹部长转交了捐赠支票，以及由华大基因公司提供的新冠病毒检测试剂盒。

捐赠仪式结束后，林大使还同穆凯兹部长举行会谈，分享中方抗疫经验，共同探讨合作抗疫举措等。

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