中国驻美国使馆临时调整领事证件办理安排

人民网讯 据中国驻美国大使馆官网消息，目前，全美正处于公共卫生紧急状态，联邦政府及各州陆续发布防疫指南、出台防控措施。为配合当地防疫要求，共同保护所有证件申请人身体健康，驻美国使馆证件大厅自3月24日（星期二）起做出如下临时调整：

一、对外办公时间：由每周一至周五上午9：30至下午2：30调整为每周一至周五上午9：30至中午12：00（节假日除外）。

二、全面实施预约：如近期无紧急情况需使用证件，建议申请人暂勿到证件大厅递交申请（中国护照、旅行证近期过期并不会影响今后申请换发新证件）。对急需使用证件的申请人，请提前预约，要求如下：

（一）中国公民护照、旅行证申请，请通过“海外申请护照在线预约系统”预约办理。建议申请人在大厅递交申请时选择回邮服务，并注意按回邮要求提前准备好贴足邮资的回邮信封和付款方式等。

（二）签证、公证、认证申请，请提前2个工作日发送电邮至visaoffice.dc@gmail.com预约，注明申请人姓名、办证种类和紧急办证事由等。请申请人持答复邮件到证件大厅办理。

（三）关于健在证明，根据中国人力资源和社会保障部办公厅1月30日《关于切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间社会保险经办工作的通知》，在疫情防控期间，具备领取养老金待遇人员未按期办理资格认证，并不暂停相关待遇的发放。建议尽量推迟办理健在证明，如确需办理，建议通过邮寄方式。

三、请所有到证件大厅的申请人做好自我防护。申请人应确认本人没有发烧、咳嗽、呼吸困难等异常体征，未接触过确诊及疑似病例。办证大厅配有免洗洗手液，请按需使用，自觉与他人保持一米以上间隔，办理完毕后尽快离开，避免造成人员聚集。有发烧、咳嗽、呼吸困难等异常体征的须自行隔离并联系当地医疗机构。未做好自我防护及体温异常人员，恕不允许进入大厅。

上述临时措施自3月24日（星期二）起实行，直至另行通知为止。如有证件问题，欢迎发送电邮至visaoffice.dc@gmail.com或拨打专线电话202-3371956（工作时间9:30—12:00）进行咨询。

驻美国使馆在疫情期间将继续为包括中国公民在内的广大申请人做好证件服务，感谢申请人的理解、支持和配合。

(责编：贾文婷、燕勐)