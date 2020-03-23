留在武汉，是对中国人民的感谢和支持 

我的中文名字叫罗勤，是阿尔及利亚人。在武汉理工大学读完硕士后，我继续在这里攻读管理学博士学位。

我在中国生活了四年，对中国和中国人有了很多了解，他们热情好客，尊重他人，尤其热爱和平。在这四年里，我生活得无忧无虑。我受到武汉理工大学教职工的照顾，我和中国学生相处融洽，也结交了很多朋友。我在武汉有了第二个家。

新冠肺炎疫情发生后，我选择了留在武汉，借此表达我对中国人民的感谢和支持。我不会在这样一个艰难时刻抛下我的朋友们。我也想代表阿尔及利亚人民感谢中国。我们不会忘记阿尔及利亚争取民族独立时，中国朋友所给予的帮助。我希望两国友谊长存。

疫情期间，学校领导、教师和工作人员时刻关注着在校留学生，为我们提供每日所需。我通过网络软件和家人保持联系，向他们报平安。我和其他的留学生一样，保持着很好的精神状态。我们时常讨论武汉的疫情形势，但我们并不担心、害怕。只要我们与中国人一样，遵守卫生和安全规定就能很好地自我保护。学校目前正在开展远程教学，保证我们继续学习，不耽误课程。

面对这一难关，留学生们都确定以及肯定，在中国共产党的领导下，中国研究人员、医务工作者将攻坚克难，中国人民必定会克服挑战。现在中国的疫情正在逐步平息，武汉的形势也好起来了。留在武汉是正确的选择，时间证明了一切。

中国政府采取了非常有效的防控措施，中国人民遵守规定，对政府充满信任。在这场疫情阻击战中，中国政府的行动速度最令我印象深刻。十多天建成两座医院，这有力地展现了中国应对艰难困苦的能力。

我参加了学校的志愿活动，组织分发蔬菜、肉类、水果、矿泉水等生活物资。我们三人一组，一般上午卸货，下午分发，通常忙到下午五六点。如果工作量特别大，其他同学也会帮忙，学校老师也参与其中。

这种人道主义宗旨的志愿服务是一种集体力量的体现，激发了创造力、责任心和社会参与感。这让我想到了从中国各地来到武汉的医务人员，以及司机、餐馆老板、工人等各领域的志愿人士。我也希望为抗击疫情出力。过去四年，武汉理工大学是我的主要居所，中国朋友们组成了我的第二个家。我非常荣幸能尽一点微薄之力。

这是一次丰富的人生经历，无论在将来的生活还是工作中，这一经历将帮助我们在复杂情形下作出正确选择。

随着疫情在全球蔓延，中国向一些国家派遣专家队伍并捐赠医疗物资，与世界分享经验、守望相助。这是非常好的做法，是值得借鉴的典范，展现了中国绝不袖手旁观的立场，也说明，在困难时刻我们可以信赖中国。

这一严峻挑战可能发生在任何国家，每个人都无法置身事外。我们应该时刻准备帮助困难国家、避免情况恶化。世界应当团结起来，停止个人主义、事不关己的想法。世界的未来将有赖于此。（作者为武汉理工大学阿尔及利亚籍留学生）

(责编：贾文婷、燕勐)