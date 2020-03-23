乌克兰新增确诊26例 首都成为全国“重灾区”

人民网基辅3月22日电（记者 谭武军）乌克兰卫生部22日晚宣布，乌新增26例新冠肺炎感染病例，创单日新增人数新高。截止3月22日，乌境内累计确诊73例，死亡3例，治愈8例。

据通报，新增26例中，基辅市20例，伊万诺-弗兰科夫斯克州3例、利沃夫州1例、切尔卡瑟州1例、基辅州1例。至此，基辅累计确诊29例，超过确诊25例的切尔诺夫策州，成为乌疫情最严重地区。据乌媒体报道，基辅市有多位新冠肺炎患者此前曾到世界顶级雪场——法国高雪维尔雪场滑雪，其中包括乌首位确诊议员沙霍夫。

22日晚，乌议会“欧洲团结”党议员冈恰连科透露，乌议会“反对派平台-为了生活”党议员、议会教育科学和创新委员会第一副主席卢卡绍夫被确诊感染新冠病毒。

乌外长库列巴22日称，受疫情蔓延和经济衰退影响，越来越多在国外打工的乌克兰人失业，乌克兰将迎来第二波侨民归国潮。库列巴说，仅在阿联酋服务业就有1.5万乌克兰人工作。因当地工作岗位骤减，员工纷纷被裁，不少乌克兰人已准备回国。

乌内务部副部长格拉先科22日通过社交媒体，向乌民众推荐由马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会发起并资助、浙江大学医学院附属第一医院数十位“抗疫”一线专家撰写的《新冠肺炎防治手册》俄语版。格拉先科说，手册总结的防控经验系统详细，对乌医院和民众对具有参考借鉴意义。

乌首席卫生官利亚什科22日表示，当前民众佩戴口罩很有必要，能够对周围的人起到保护作用，减少人群感染机率。

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