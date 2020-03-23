综合消息：东京奥运会按期举办依然存疑

新华社北京3月22日电（记者王沁鸥）新冠肺炎疫情在全球持续流行，东京奥组委已开始考虑奥运会延期方案；全球大部分赛事继续处于停摆状态，体育界人士感染甚至去世的噩耗不断传来。而在国内疫情高峰已过的情况下，各地体育场馆陆续恢复开放，疫情开始以来国内首场群众性跑步赛事也于22日在四川鸣枪。

在欧洲足球五大联赛、美职篮等多项职业赛事已暂停的情况下，东京奥运会是否将因疫情延期或取消是近日国际体育界关注的焦点。22日，两位接近东京奥组委的消息人士透露，东京奥组委已经开始草拟东京奥运会延期举行的替代方案，但日本政府目前的立场仍是奥运会不会推迟。

据路透社报道，不同的替代方案包括了推迟一到两年举办奥运会、空场比赛等内容。消息人士称，东京奥组委将在本月底对这些方案进行讨论。

奥运圣火已抵达日本，并正在遭受过2011年地震和海啸袭击的仙台市等地进行巡展。21日的巡展吸引了超5万人围观，引来各方对因人群聚集传播病毒的担忧。按计划，圣火将于26日在日本国内开始传递。

此前已陆续有运动员代表和体育组织呼吁推迟东京奥运会。而国际奥委会主席巴赫最新的表态称，国际奥委会正在评估各种不同的情况，但取消赛事不在考虑范围内，因为这将摧毁运动员的奥运梦想；而鉴于奥运会筹办和国际体育赛事体系的复杂性，推迟举办奥运会的决定也需要可靠且清晰的信息。

国际足坛传来噩耗，西甲俱乐部皇家马德里前主席洛伦佐·桑斯于当地时间21日因感染新冠肺炎去世，享年76岁。桑斯在1995年至2000年期间担任皇马主席，曾率领球队在1998年夺得阔别32年之久的欧冠冠军。在他的任期内，皇马共获得两次欧冠冠军、一次洲际杯冠军、一次西甲冠军。

桑斯不是首位国际体坛因新冠肺炎去世的体育人。2月末，年仅23岁的伊朗五人制女足球员伊尔哈姆·谢赫去世，她也是世界足坛首位因新冠肺炎死亡的病例。

而足坛名宿保罗·马尔蒂尼与他的儿子丹尼尔·马尔蒂尼也已确诊感染新冠病毒。意甲AC米兰俱乐部于当地时间21日证实了这一消息。

除了AC米兰，尤文图斯、桑普多利亚、佛罗伦萨等多家意甲俱乐部均发现确诊病例。而效力于西甲的中国球员武磊的确诊也引发了外界对中国男足的关注。22日，中国足球队官方微博表示，中国男足在迪拜“情况一切正常”。

足坛疫情已蔓延至国内。22日，山东鲁能泰山足球俱乐部比利时外援费莱尼确诊感染新冠病毒，目前正在接受治疗。这是中超首例确诊的新冠病毒病例。

国内体育赛事和活动则在疫情高峰过后逐步复苏，包括广州、西宁等地的室内运动场地已陆续开放。22日，2020成都双遗马拉松健康跑在成都市都江堰市青城山鸣枪。

但中国田径协会22日称，近日有媒体发出的5月1日后国内马拉松赛事将全面恢复举办的消息不实。（参与记者：姬烨、韦骅、谢宇智、吴书光、朱翃、陈地、李琳海、耿辉凰、吴俊宽）

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