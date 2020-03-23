埃及音乐人创作歌曲《东方的太阳》为中国抗击疫情成果点赞

人民网开罗3月22日电（记者周輖）“中国抗击疫情已经进入了最后的关键阶段，取得现在的成果来之不易，我们真心为中国人民的努力与付出点赞。”晚上八点，在开罗市区一处两层小楼内，埃及音乐人伊哈布·哈米德还在自己的工作室内忙碌。看到记者前来，他暂时放下手上正在剪辑的音视频，热情地同记者聊起来。

这两天，一首名为《东方的太阳》的中阿双语原创歌曲在中国和埃及的网络上发布，点赞中国防控新冠肺炎疫情取得的成果。伊哈布便是这首歌创作的发起者和作曲者，“尽管埃及和中国相隔千里，但中国国内的情况一直牵动着埃及朋友的心。”伊哈布说，自疫情发生以来，自己每天都在关注相关新闻，了解最新情况，抗疫一线许多的故事让他感动。“但我也一直相信，中国有能力迅速战胜疫情。中国政府采取的强力措施非常有效，中国民众也十分配合地进行自我居家隔离，情况一天天在好转。中国政府和中国人民的执行力令人惊叹！”

看到这些转变，伊哈布为中国抗疫取得的成果感到由衷的高兴。“我觉得自己应该做点什么。”他说，“作为一名音乐人，我希望通过歌曲表达情感，为中国朋友送去祝福与称赞。”在与朋友、埃及诗人艾哈迈德·麦达尼交流后，他发现对方也有同样的想法，两人一拍即合，分别开始创作歌曲和歌词。“在创作过程中，一幕幕场景不断在我脑海中浮现。”伊哈布说，“我想到建设者春节期间快速建立起两所专门医院的高效，想到各地医护人员驰援湖北的最美‘逆行’，想到中国人民的顽强拼搏和团结一致……不仅仅是面对疫情，中国人在任何挫折面前都表现出极大的团结，有信心有能力克服所有困难。”

在源源不断的灵感下，伊哈布与艾哈迈德很快便完成了词曲的创作。中央广播电视总台驻埃及记者张立对阿拉伯语歌词进行翻译，她对本报记者表示，“埃及朋友谱写歌曲为中国的努力点赞，这让我非常感动。患难见真情，两国人民为抗击疫情互帮互助，是永远的好朋友好伙伴。”

经仔反复推敲与仔细修改，在中埃两国歌手的配合下，伊哈布与团队迅速完成了歌曲的录制和后期制作，并通过两国的多个渠道发布。节奏鲜明又富有阿拉伯特色的旋律、鼓舞人心寓意深刻的歌词，让歌曲受到两国网友的欢迎：“听这首歌我激动得流泪了。感谢埃及朋友！”“中国好样的，我们一起加油！”

当下世界各国也正不同程度地遭受到新冠肺炎疫情的冲击，伊哈布表示，中国的很多经验都值得学习。“团结和合作让我们变得更加强大。”伊哈布说，在中国困难时刻了包括埃及在内各国朋友们送上了帮助与祝福，现在中国也正反过来在为协助各国抗疫做出最大程度的努力协助。派出医疗队、捐助相关物资、分享抗疫成果等，体现了中国人的知恩图报的精神和中国的大国担当。“就像歌中唱的那样，‘那怕乌云密布也终将拨云见日’。我想通过歌曲告诉大家，携起手来，我们就能共同战胜困难。”

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