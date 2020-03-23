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叙利亚出现首例新冠肺炎确诊病例

2020年03月23日08:47  来源：新华网
 

新华社大马士革3月22日电（记者郑一晗）叙利亚卫生部22日说，该国出现首例新冠肺炎确诊病例。

叙利亚卫生部长尼扎尔·亚齐吉22日晚对媒体说，卫生部下属实验室当天报告该国首例新冠肺炎确诊病例。患者年龄约20岁，来自境外出现疫情的地区。患者入境时未出现症状，卫生部门对其进行跟踪观察，检测结果显示其感染了新冠病毒。

亚齐吉说，叙卫生部门已采取必要的应对措施。他呼吁民众遵守政府公布的疫情防控措施，自觉居家隔离。

当天早些时候，叙利亚内阁召开会议，讨论疫情防控举措。会议决定，叙利亚各省将于23日晚和24日晚分别暂停所有省内和省际公共交通。会议还通过了一项为期6个月的疫情防控计划，决定在各省组建疫情监测应急小组，在大马士革、阿勒颇和拉塔基亚建设病毒检测备用实验室。

叙利亚内政部22日晚宣布，自24日零时起关闭叙利亚和黎巴嫩之间所有边境口岸，但货运车辆在司机通过健康检测后仍可通行。自23日中午12时起，叙利亚和土耳其边境的卡萨卜口岸将关闭。

叙利亚政府为防控疫情已出台一系列举措，包括暂时禁止来自26个国家的人员入境，暂停所有进出叙利亚航班，暂停所有聚集性的商业、文体和社会活动，关闭学校以及公园、电影院、体育场等公共活动场所，禁止餐馆提供堂食等。

(责编：崔越、燕勐)
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