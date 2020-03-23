三方携手抗疫情，共建命运共同体

人民网约翰内斯堡3月23日电 （记者 万宇）班吉消息：3月20日，中国驻中非共和国大使馆在总统府向中非政府捐赠一批防疫物资，当天，中国—中非—法国三方启动合作，共同抗击新冠肺炎疫情。中非总统图瓦德拉、国务部长兼总统府办公厅主任纳姆西奥、卫生部长索姆塞、中国驻中非大使陈栋、法国驻中非大使杰拉德等出席活动。

中非总统府方面表示，虽然中国和法国都面临新冠肺炎疫情挑战，但仍通过不同方式帮助中非抗疫。中国及时向中非提供防疫物资，而法国通过班吉巴斯德研究院提供新冠肺炎病毒检测，三方合作抗疫体现了共建卫生健康命运共同体的精神。 陈栋大使和杰拉德大使共同向图瓦德拉总统移交防疫物资。图瓦德拉总统深表感谢，并当场专门指示中非卫生部长索姆塞用好中方提供的防疫物资。

仪式后，索姆塞部长、陈栋大使和杰拉德大使共见记者。索姆塞部长衷心感谢兄弟般的中国人民在中非急需帮助的关键时刻提供防疫物资，为中非雪中送炭，表示这批物资将极大提高中非抗击疫情的能力。他同时感谢法国通过班吉巴斯德研究院帮助中非检测病毒，助力中非防控疫情。他表示，中、法两国同中非的三方合作抗疫行动，体现了人道主义精神，相信通过三方团结合作，必将战胜新冠肺炎疫情。杰拉德在发言中回顾了2003年法国支持中国抗击非典的经历，他表示，面对新冠肺炎疫情，团结协作抗疫是唯一选择，法国愿同中国和中非开展三方合作，共同抗击疫情。

陈栋大使介绍中国尤其是武汉新冠肺炎疫情最新形势，表示3月19日当天中国本土新增确诊病例、新增疑似病例和现有疑似病例均为0，中国用不到60天时间通过强有力措施有效控制住了疫情发展。中国抗击疫情之所以能取得成功，最宝贵的经验首先是在习近平主席和中国共产党的坚强领导下，始终坚持以人民为中心，应收尽收、应治尽治，这完全不同于某些国家所谓群体性免疫的做法。其次，中国抗击疫情中积极同国际社会开展合作，获得包括中非、法国在内的国际社会的有力支持。现在，新冠肺炎疫情正在全球蔓延，中国愿秉持共建卫生健康命运共同体理念，同中非和法国加强三方合作，团结一致抗击新冠肺炎疫情。中国驻中非使馆希望通过捐赠这批防疫物资，为中非抗击疫情尽绵薄之力，大批抗疫物资援助已在筹措和运输途中，相信不久将陆续到位。

(责编：贾文婷、燕勐)