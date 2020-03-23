英首相警告国民保健制度或不堪重负

英国首相鲍里斯·约翰逊21日警告，英国新型冠状病毒肺炎疫情可能像意大利两周前那样暴发，国民保健制度(NHS)或不堪重负。

国民保健制度认定英国大约150万人为易感染高危人群。英国政府21日建议这些人待在家中，将派军队人员保障他们的日常生活。

【医疗体系承压】

约翰逊21日接受《星期日电讯报》等英国媒体采访时说，英国新冠肺炎疫情“比意大利晚两到三周”，国民保健制度面临考验。

“除非我们一起行动，全国一起努力减缓（新冠病毒）传播，否则我们的国民保健制度同样有极大可能不堪重负，”约翰逊说，“意大利人建立了极好的卫生保健体系，然而医护人员完全被就医需求压垮。”

截至21日，英国已有233人因新冠肺炎死亡。同一天，英国政府与全国私营医疗机构达成一致，私营领域医疗资源将与国民保健制度“成为一体”，以应对疫情。这意味着从下周起，接近2万名私营医疗机构医护人员将参与抗疫，大约8000个床位、1200台呼吸机可投入使用。

约翰逊20日下令“封城”，关闭全国酒吧、餐厅、戏院、电影院和健身房。一些商店20日起停业。

按照法国《解放报》的说法，英国政府做出“封城”决定关联法方施压。法国总统埃马纽埃尔·马克龙20日上午对约翰逊作出最后通牒，说如果英国方面不采取更严格举措，法国将禁止来自英国的旅客入境。

【隔离高危人群】

国民保健制度认定，英国大约150万人为新冠肺炎高危易感群体。这些人或曾经接受器官移植，或罹患严重呼吸系统疾病或癌症并接受特定药物治疗。英国政府21日建议易感人群待在家中，告诉他们避免出门购物。

英格兰公共卫生局局长保罗·约翰逊说，高危人群应听从政府向他们发布的建议，不参加亲朋好友聚会，不外出购物、放松或旅行。

英国政府21日说，政府打算从军队派出专人，保障易感人群所需基本生活用品和药品能及时派送。政府将与食品零售商、地方应急部门和志愿机构合作，确保必需品尽快送至自我隔离者手中。

22日是英国拜望双亲日，约翰逊建议民众这一天不要探望父母。（包雪琳）（新华社专特稿）

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