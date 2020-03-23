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印度城市移民返乡引疫情扩散担忧

2020年03月23日08:32  来源：新华网
 

印度政府近日宣布关闭商店、写字楼等防范新型冠状病毒传播的举措，一些在城市经营小生意或打工的人因无事可做，大量返乡，引发卫生防疫专家对疫情向乡村地区扩散的担忧。

印度政府确认的271名新冠病毒感染确诊者中，大约五分之一来自西部的马哈拉施特拉邦，即印度最大城市和经济中心孟买所在的邦。印度总理纳伦德拉·莫迪已敦促国民待在家中抗击疫情，马哈拉施特拉邦政府20日宣布，即日起关闭除提供必要生活服务之外的所有商店与写字楼，直到3月31日。

在此情况下，在孟买等地拉车或经营小店谋生的印度人开始大量返乡，以期降低房租和食品等生活成本。

21日，在孟买火车站，许多年轻人戴着口罩、背着背包排起长队，等候登上列车。印度铁路公司自20日起安排17条专线，运送预期返回东部和北部乡村的乘客。

拉凯什·库马尔·古普塔，40岁，平时在孟买卖蚊帐，他告诉路透社记者，他准备回到北方邦老家的农场工作。

一些卫生防疫专家说，大规模人员迁移至乡村可能会致使疫情蔓延，而乡村医疗系统薄弱，一旦暴发疫情，恐怕更难防控。

根据印度劳工权益组织估算，印度约有1.2亿农民工。贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学社区卫生教授拉吉布·达斯古普塔说：“这恐怕是社区扩散的开始。”

印度铁路公司发言人说，铁路工作人员已经接受紧急情况培训，将会筛查乘客。但目击者称，焦急的乘客挤满车厢，可能增加感染几率。

印度铁道部21日通过社交媒体“推特”发文说，有十多名近期乘坐过火车的乘客20日病毒测试结果为阳性，“安全起见，建议民众避免非必要旅行”。（庄北宁）【新华社微特稿】

(责编：崔越、燕勐)
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