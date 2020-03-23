内塔尼亚胡提“先后掌权”

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡21日提议与中间党派蓝白党组建“紧急联合政府”，由他和蓝白党领导人、前陆军参谋长本尼·甘茨在今后3年先后掌权。

蓝白党随即质疑这一提议的“真诚度”。

【提“分权”】

内塔尼亚胡当天接受以色列第十二电视频道采访，提出“分权协议”设想。

按照设想，如果内塔尼亚胡领导的利库德集团与蓝白党组建任期3年的“紧急联合政府”，他将在前一年半担任总理，后一年半由甘茨“接棒”，利库德集团和蓝白党“平分”内阁席位。

“细节已经全部敲定，”内塔尼亚胡说，“我会在我们商定的日期撤出（办公室），不会耍花招……这是（我就）组建联合政府的最后呼吁。”

以色列本月2日举行第23届议会选举，是一年时间里举行的第三次选举。以色列中央选举委员会11日向总统鲁文·里夫林递交选举正式结果。

依据选举结果，以色列议会120个席位中，利库德集团获得36席，蓝白党获33席。总统通常授权议会第一大党领导人组阁，但甘茨在15日磋商中收获阿拉伯政党联盟“联合名单”党和前国防部长阿维格多·利伯曼领导的“以色列是我们的家园”党等政党议员支持，所获议席数合计超过半数。

里夫林16日正式授予甘茨组阁权。根据法律规定，甘茨拥有28天组阁期限，如果届时不能完成，他可向总统申请延长14天。

【欠“真诚”】

蓝白党质疑内塔尼亚胡的提议。

甘茨在社交媒体“推特”发文说：“内塔尼亚胡，任何想组建联合政府的人都不会下最后通牒……不会伤害（以色列）民主和公民、不会让议会陷入瘫痪。”

蓝白党高级成员亚伊尔·拉皮德直言，内塔尼亚胡组建联合政府的提议“不够真诚”。“下周，我们会选出新的议会议长，努力为民众抗击新型冠状病毒。”

路透社报道，截至21日，以色列累计确诊新冠肺炎病例883例、死亡1例。

蓝白党先前指责内塔尼亚胡“利用疫情破坏以色列民主并试图让关联他的贪腐诉讼庭审脱离正常轨道”。这一政党部分高级成员对内塔尼亚胡所提“分权提议”持怀疑态度，认定他不会遵守承诺按期交权。

除着手组建新政府，蓝白党和其他反对内塔尼亚胡的政党正在议会推动一项议案，主要内容是取消遭起诉议员的总理任职资格。一些政治分析师认为，由于反对内塔尼亚胡的政党在议会占据多数席位，这项议案有望获得通过，进而改变以色列今后选举格局。

不过，以色列议长尤利·埃德尔斯坦18日宣布议会暂时休会，导致选举新议长、组建议会委员会以推动蓝白党上述议案获得通过的努力“被叫停”，招致蓝白党强烈不满。

美联社报道，蓝白党打算22日诉诸最高法院，要求议会重新开会。（闫洁）（新华社专特稿）

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