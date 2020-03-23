疫情促网购订单激增　亚马逊给仓库工人涨薪

美国电子商务巨头亚马逊公司21日确认，由于网购订单激增，企业打算上调仓库工人加班工资。

受新型冠状病毒疫情扩散影响，大量美国民众待在家中，网购生活所需物品。亚马逊公司首席执行官杰夫·贝索斯21日在企业官网发布消息，说他“个人的时间和思考完全聚焦新冠病毒以及亚马逊如何最好地发挥作用”。

亚马逊宣布，3月15日至5月9日，在亚马逊美国仓库工作、以小时计算薪酬的员工每周工作超过40小时后加班，将获双倍薪酬。路透社报道，这是亚马逊近期第二次给仓库工人涨工资。

亚马逊16日把仓库工人的底薪从每小时15美元（约合106元人民币）上调至每小时17美元（121元人民币），同时宣布打算在全美雇用10万名仓库工人和配送员，以应对因为疫情激增的订单。

疫情期间，亚马逊承诺给予身体不适的员工无限期无薪休假；安排员工轮流上班、禁止员工午饭时间相邻而坐，以避免密切接触。尽管如此，伯尼·桑德斯、科里·布克等4名民主党籍联邦参议员不满亚马逊所采取措施，20日致信贝索斯表达关切，询问企业是否支付员工相当于薪酬1.5倍的危险津贴。

信函联署者之一、新泽西州联邦参议员罗伯特·梅嫩德斯称赞亚马逊21日宣布涨薪，但认定这家电商巨头仍需采取更多举措以保护员工。贝索斯同一天在官网回应，说企业已经订购数以百万计口罩，到货后将在第一时间发给员工和合作伙伴。

亚马逊19日确认，一名在纽约仓库工作的员工新冠病毒检测呈阳性，迫使企业暂时关闭那处设施。（包雪琳）【新华社微特稿】

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