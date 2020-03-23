美媒披露：美情报部门曾多次向白宫发出疫情警报，但特朗普不当回事

【环球时报驻美国特派记者 张梦旭 魏辉】随着新冠肺炎疫情急剧恶化，美国当局在向中国“甩锅”的路上越走越远。继故意将新冠病毒称为“中国病毒”后，美国媒体上周末披露，白宫正统一口径，发起污名化中国的行动，要求政府各部门通过新闻发布会和电视采访等方式，尽一切可能指责中国“掩盖疫情”，导致疫情的大流行。相关电文还大言不惭地宣称，“美国是世界上最伟大的人道主义者”。从中国的多次通报，到美国专家、情报机构的警告，各种警报声响了两个多月，美国政府却一直极力淡化，不愿进行大规模检测，甚至抨击揭露疫情严重的声音是“新骗局”，现在却理直气壮地埋怨别人，还能更可笑吗？“谎言和诽谤不能让美国变得伟大。”中国外交部发言人华春莹针对美方的抹黑回应道。再怎么“甩锅”也掩盖不住美政府应对疫情不力的事实，21日，美国确诊病例猛增6600多例，累计确诊病例升至世界第三。

再推卸也赖不掉自己的责任。中方从1月3日开始定期向美方通报疫情信息和防控举措。而《华盛顿邮报》20日披露，美国情报部门在1月至2月多次向白宫发出警报，但特朗普一直对此不当回事。知情官员说，“红灯早就亮起”，但特朗普却无动于衷。报道举了多个例子：美国卫生部长阿扎直到1月18日等到可以给特朗普打电话讨论病毒问题，但总统打断他的汇报，问他何时能让电子烟重回市场销售。即使在2月26日美国报告本土社区病例后，特朗普也反对将此定性为严重威胁。他访问印度回国后，抱怨美国疾病控制与预防中心资深专家梅索尼耶关于疫情的言论让投资者害怕。

“新冠病毒如何成为美国的灾难”，美国《大西洋》月刊网站21日以此为题称，如果早点开始病毒检测，席卷美国的死亡和经济损失就可以避免。现在美国确诊病例听起来可能很多，但专家认为，美国仍没有对足够多的人进行检测，以确定疫情传播状况。文章称，新冠肺炎疫情是美国的一场灾难，一场行动迟缓的灾难。如果知道了疫情的真实规模，政府早期的反应将更加令人愤慨。

“特朗普没必要推卸责任了，我们知道我们是怎么走到这一步的，这与中国无关，而在于我们自己。” 针对特朗普在讲稿中将“新冠病毒”一词手动改为“中国病毒”，CNN新闻主播克里斯·科莫在节目中表示，此举对人们无益，“我们不需要敌人，我们已经有一个敌人了，它是病毒”。

(责编：崔越、燕勐)